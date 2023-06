GP F1 Barcelone EN DIRECT : L'orage menace... Verstappen solide leader... Suivez la course avec nous...

10h00 : Salut les amis, et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ensemble ce Grand Prix de Barcelone.

Véritable juge de paix, ce circuit de Barcelone va nous offrir beaucoup d’informations pour la suite de la saison, et bonne nouvelle, Alpine semble en forme. Pierre Gasly aurait même pu partir de la 4e place sans sa pénalité, Ocon s’élancera lui de la 7e position. En pôle, l’intouchable Max Verstappen, immense favori de ce 7e rendez-vous de la saison. Il faudra regarder au fond de la grille pour voir des batailles, et surveiller les remontées de Sergio Perez, 11e, et surtout Charles Leclerc, 19e et avant dernier !

» On se retrouve aux alentours de 14h45 pour suivre le départ de ce Grand Prix de Barcelone.