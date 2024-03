Quelles sont les conditions parfaites pour courir ?

Il fera entre 4 et 5 degrés au départ du semi-marathon de Paris ce dimanche. Pas de pluie de prévue. Les 47.000 participants et participantes du 21,1 km seront loin de s’élancer avec des conditions parfaites pour courir dans la capitale du boulevard Saint-Germain à la place de la Bastille via le bois de Vincennes. Quelles sont-elles d’ailleurs ? Adidas a interrogé 2.674 runners dans onze villes du monde* dans le cadre d’une étude menée par Focaldata.

Et pour les sondés, les conditions idéales pour courir sont : une matinée ensoleillée avec une température de 19,8 degrés et une légère brise. La marque aux trois bandes précise que seuls les runners de Séoul (Corée du Sud) préfèrent courir le soir.

Pour les coureurs et coureuses, le premier obstacle à franchir pour sortir manger du bitume ou du chemin en forêt est une paire de chaussures inconfortables (47 %) puis viennent la chaleur (45 %) et le froid (43 %). Après les conditions météo, c’est le manque de motivation (38 %) et les surfaces accidentées (37 %) qui conduisent à remiser short et chaussures dans le placard.

*Les villes des runners sondés sont New York, Londres, Séoul, Los Angeles, Berlin, Paris, Dubaï, Mexico, Pékin, Shanghai et Tokyo. Pour chaque ville, les échantillons sélectionnés étaient représentatifs de la répartition des sexes au niveau national (+/-2 %). Les données ont été collectées entre le 12 janvier 2024 et le 17 janvier 2024.