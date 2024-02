Marathon de Paris et Marathon pour tous, le double défi de Romain Belnoue

«Avant mes 18 ans, j’avais dit à mon père "si tu nous trouves une course, un marathon, tu ne me le dis pas, tu m’inscris et tu me l’annonces le jour de ma majorité" ». Et c’est ainsi que l’histoire a commencé pour Romain Belnoue, 19 ans et la distance reine. C’était avant 2022 et son premier marathon à Londres en octobre, à tout juste 18 ans.

Fort de cette première expérience, le jeune homme originaire des Hauts-de-Seine se lance cette année dans un défi bien plus grand : doubler marathon de Paris, le 7 avril et le Marathon pour tous, le 10 août.

Tiré au sort pour le Marathon pour tous

Pour ce fan de sports et des JO, la perspective de prendre part à l’histoire olympique naît lors d’un stage au siège de Paris-2024. « A l’époque, j’avais eu notamment toutes les infos sur le lancement de l’application Marathon pour tous. Et en 2022, après Londres, je me suis dit O.K. j’en suis capable, j’installe l’appli et je tente les défis ».

« Un jour, c’était à la fin de l’année 2023, j’étais dans le métro, je regardais mes mails et là, j’ai découvert qu’on me proposait un dossard, que j’avais été tiré au sort sur un challenge, se remémore le coureur de 19 ans. Il fallait courir 2h01 en deux semaines il me semble, 40.000 personnes s’étaient inscrites et 80 ont été tirées au sort ».

Malgré les réticences de sa mère, le jeune homme, étudiant en première année de BTS, est plus que tenté par l’aventure. Avec l’approbation de son coach de triathlon, et déjà inscrit au marathon de Paris, édition 2024, il accepte de figurer parmi les 20.024 anonymes qui s’élanceront dans la nuit parisienne cet été, entre les courses féminines et masculines de marathon.

Son père, son moteur

« Depuis quelques années, je suis mon père pour l’encourager sur le bord de la route ». Avec une quinzaine de marathons à son actif, le père de Romain Belnoue est un véritable moteur dans ses débuts en course à pied. « Il fait des sports d’endurance depuis de nombreuses années, court depuis vingt ans, narre-t-il. Pendant le Covid, je me suis mis au triathlon et je me suis prouvé que je pouvais réussir de tels efforts ». C’est donc naturellement qu’il a voulu le partager avec son père.

Car Romain Belnoue a longtemps manqué d’assurance. « J’ai un strabisme qui m’a pas mal handicapé enfant et puis j’ai fait du judo mais mon gabarit ne m’a pas aidé à trouver de la confiance et à totalement m’épanouir dans ce sport ».

Terminer le marathon de Londres a, en revanche, été une révélation : « réussir un tel défi, me rendre compte que j’en étais capable, ça a transformé ma vie ». Au point qu’il envisage donc en septembre dernier, alors que son père rentre du marathon de Berlin, de revivre une pareille aventure à Paris. Idéalement avec son paternel, comme le premier, en améliorant son chrono de 3h52.

« J’aurais vraiment considéré un abandon comme un échec »

« Quand j’ai commencé à m’entraîner pour Londres, je courais 10 kilomètres par semaine peut-être et je n’étais pas régulier. J’ai travaillé mon foncier et mon père s’est occupé du reste, et notamment tout ce qui touche à l’alimentation ». Pour cette édition finalement, Romain Belnoue devrait courir seul. Son plan d’entraînement est déjà en place, il alterne les sessions avec son club de triathlon et en solo entre ses journées de cours et ses sessions de travail à la maison le soir. « Courir me permet de me dépenser et d’ensuite être plus concentré sur mon travail quand je reviens après une heure ou 1h30 ».

Car le jeune coureur s’est aussi forgé un mental d’acier. « A Londres, j’ai profité de cette première course, si heureux de la vivre. Je ne me suis jamais dit que j’allais abandonner, je n’ai pas été éduqué comme ça, mon père va toujours au bout de ses courses. J’aurais vraiment considéré un abandon comme un échec, énonce-t-il. A la limite, j’aurais terminé en marchant ou même en rampant (rires), même si j’avais dû mettre six heures. L’important, c’était d’être marathonien à la fin ».

« Goûter à cette ambiance légendaire »

Une fois ce boost de confiance enclenché, impossible de renoncer au Marathon pour tous, s’il avait l’opportunité de le courir. « Je collectionne le journal L’Equipe chez moi, j’en ai plus de 500 et j’encadre les unes les plus collectors. Ma chambre, c’est un petit musée », s’amuse-t-il.

S’il a bien en tête de passer sous les 3h30 pour sa course en avril, Romain Belnoue a des objectifs différents pour l’été. « Ça va être une expérience incroyable, je veux juste y prendre du plaisir, vivre l’aventure à fond, profiter de courir dans Paris la nuit. Le 7, je partirai dans le SAS à 3h15 en espérant ne pas exploser. Mais en août, je veux juste goûter à cette ambiance légendaire ». Et pouvoir accrocher à son tout jeune palmarès la médaille de finisher d’un marathon qui ne se courra qu’une seule fois.