C’est quoi ce nouveau radar à Nantes qui pousse à aller plus vite ?

Vous ne perdrez pas de point sur votre permis si vous passez devant trop rapidement. Au contraire. Sur l’île de Nantes, un drôle de radar pédagogique incite les promeneurs du parc des chantiers à presser le pas. L’engin rose, de 2,50m de haut, a été installé il y a quelques jours et se déclenche uniquement si vous avancez à 4 km/h minimum. De quoi susciter la curiosité des piétons et coureurs qui tentent de faire grimper ce chiffre beaucoup plus haut.

Bientôt un deuxième radar

Lauréat d’un appel à projet lancé par JCDecaux et Nantes métropole, ce radar veut participer à « l’amélioration de la santé publique en encourageant la pratique du sport, de l’activité physique et du dépassement de soi ». Une belle ambition pour ce qui ressemble un gadget aux yeux de certains. « L’objectif est de mettre en mouvement des gens qui étaient simplement partis pour une petite promenade, explique Henri Ternon, cofondateur de Coureurs. On voit déjà des familles qui s’amusent, se tapent des sprints, c’est ludique. On a aussi des joggeurs qui augmentent leur vitesse sur 50 mètres pour se challenger. »

D’ici à deux semaines, un deuxième radar sera installé sur les rives de l’Erdre, face à l’île de Versailles. Des capteurs présents dans ces engins permettront de mesurer, pendant un an, l’intérêt du public. Si les retours sont concluants, Coureurs espère étendre son invention à d’autres communes, où à l’occasion d’événements. Le budget pour ces deux prototypes est de 32.000 euros, financé via l’appel à projet et des partenaires.