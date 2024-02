Comment Jean a récolté 3.800 euros avec son dossard solidaire sur le marathon de Paris ?

Jean Torrens a mené une double course de fonds au début de l’année 2023. Il s’est inscrit au marathon de Paris et s’est engagé à collecter des fonds pour la Ligue contre le cancer avec un « dossard solidaire ». L’engagement de ce Parisien de 33 ans débute en novembre 2022 quand sa compagne, alors âgée de 25 ans, apprend souffrir d’un cancer du sein.

Décidé à combattre la maladie « à son échelle », Jean enfile ses runnings, et se lance à corps perdu pour préparer le Schneider Electric marathon de Paris avec l’objectif de collecter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Il récoltera près de 3.800 euros. A 20 Minutes, Jean détaille sa collecte de fonds – plus de mille « dossards solidaires » se sont engagés sur le marathon de Paris 2024- et comment il a enchaîné par un deuxième défi en faveur de la Ligue contre le cancer.

Jean, qu’est-ce qu’un « dossard solidaire » sur le marathon de Paris ?

Des associations sont partenaires de la course, comme l’Arche en France, la Fondation abbé Pierre, Action contre la Faim ou la Ligue contre le cancer. Quand on choisit d’avoir un dossard solidaire, on court avec l’ambition de récolter des fonds pour l’asso de notre choix. Personnellement, j’ai décidé de soutenir la Ligue contre le cancer vue ce que vivait ma compagne. L’objectif minimum est de collecter 420 euros, ce qui correspondant à 10 euros par kilomètre.

Comment avez-vous fait pour récolter 3.800 euros en faveur de la Ligue contre le cancer ?

Le bouche à oreille et les réseaux sociaux sont de très bons outils de collecte. Quand j’ai appris la maladie de ma copine, la première chose que j’ai faite, c’est d’en parler autour de moi, à mes parents, mes amis… et cela a fait boule de neige. Ils ont été très impliqués et ont participé grandement. Les 3.800 euros de fonds récolté venaient essentiellement de particuliers.

A l’été, vous avez ensuite traversé de la France à pied, cela vous a-t-il permis de récolter plus de fonds ?

Pour ce défi de 1.000 kilomètres, que j’ai entrepris avec mon père, il s’agissait plus d’une initiative personnelle. On ne s’attendait pas à ce que le projet prenne autant d’ampleur, j’ai alors décidé de la dédier à toutes les personnes touchées par un cancer. Nous avions un objectif de 2.000 euros et on a récolté 5.000 euros reversés à la Ligue contre le cancer.

Où en est votre compagne de son combat contre le cancer ?

C’est elle qui a mené le plus gros combat. Aujourd’hui, elle est en rémission. D’une certaine manière, le marathon et la collecte de fonds m’ont donné beaucoup de motivation de me battre « à mon niveau » pour elle. Ça lui a transmis beaucoup de forces.