Pour Kylian et Benjamin, un premier marathon pour « sceller leur amitié »

Certains prendront le départ le 7 avril avec déjà plusieurs marathons dans les chaussettes. Pour d’autres, sans aucune référence sur l’épreuve reine, ce sera une grande première. Parmi ces novices à prendre part au marathon de Paris, Kylian Lannes et Benjamin Morice, deux potes de 23 ans originaires de Questembert près de Vannes (Morbihan).

L’un est vendeur dans un magasin de sport, l’autre suit un master de gestion du patrimoine en alternance. Jusqu’à peu, tous deux n’étaient pas vraiment branchés par la course à pied. « On avait juste fait quelques cross au lycée », racontent-ils en chœur.

Le sport a pourtant toujours fait partie de leur vie. Du rugby, du foot, du hand et de la natation pour Kylian. Et beaucoup de musculation pour Benjamin. « Puis je me suis mis à faire pas mal de vélo et c’est comme ça que j’en suis arrivé à la course à pied, pour travailler encore mon endurance », indique le jeune homme. Bille en tête, il s’est alors lancé le défi de courir un premier marathon « pour le fun et le prestige de l’épreuve. »

Un programme d’entraînement sur quinze semaines

Mais s’entraîner seul n’a jamais été très motivant et Benjamin a réussi à chauffer son poto de le suivre dans l’aventure. Un moyen selon lui de « sceller une amitié » née sur les bancs du collège. « Il n’y a qu’avec lui que je voulais le faire », assure-t-il. Le 1er janvier, alors que beaucoup luttaient contre une grosse gueule de bois, les deux compères ont donc démarré leur préparation, suivant un programme en ligne de quinze semaines pour être au top le jour J.

En plus de leurs deux sorties hebdomadaires dans le cadre paradisiaque du Golfe du Morbihan, les deux marathoniens en herbe s’enquillent aussi deux à trois séances en salle chaque semaine pour le renforcement musculaire. Et s’astreignent à une hygiène de vie irréprochable. « Ce n’est pas trop contraignant car on avait déjà bien limité les soirées, l’alcool et les fast-foods », assure Kylian, qui a déjà vu les effets de la préparation sur son corps. « J’étais proche des 100 kg cet automne et je suis désormais redescendu à 87 kg », se félicite le jeune homme.

Une arrivée « main dans la main et avec un drapeau breton »

Avant de partir à l’assaut du bitume parisien, les deux coureurs bretons alternent comme beaucoup les séances de fractionné et les sorties longues avec un record de distance de dix-huit kilomètres pour l’heure. Ce qui est déjà très bien mais loin des 42,195 km qui les attendent. « C’est vrai que ça peut faire peur, surtout cette fameuse barrière des 30 km dont certains collègues m’ont déjà parlé, reconnaît Kylian. Mais on compte bien franchir la ligne d’arrivée et ensemble bien entendu, main dans la main et avec un drapeau breton. »

Pour leur premier marathon, les deux amis espèrent boucler la course en 4h30. « C’est un premier objectif, prévient Benjamin. On verra ensuite si on veut améliorer ce chrono sur un autre marathon ou alors si on se lance d’autres défis comme le GR20 ou un triathlon. » Mais avant cela, il y a déjà un premier marathon à boucler les gars.