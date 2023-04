Dans quel état les participants et participantes du marathon de Paris ont-ils fini ? 20 Minutes en a suivi plusieurs dans leur préparation et les a retrouvés sur les lignes de départ et d’arrivée, ce dimanche.

Vous vous souvenez peut-être de Dorian Louvet, ce coureur amateur et ancien candidat de « Koh-Lanta », qui tutoie l’élite en visant une performance à Paris sous les 2h25 ? Et Josélito et son défi fou pour fêter sa rémission à la suite d’un cancer du rein ? Ou Audrey et sa préparation secrète ? Alors pari réussi ?

Ces champions ont été devancés sur la ligne d’arrivée par Abeje Ayana, Ethiopien de 20 ans, qui a remporté le marathon de Paris en 2h07'15, qu’il s’alignait pour la première fois sur 42,195 km. Chez les femmes, la Kényane Helah Kiprop s’est imposée in extremis devant deux Éthiopiennes en 2h23'19''.