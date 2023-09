Un marathonien amateur et quasi anonyme peut s’offrir un record du monde. C’est la belle histoire qui est arrivée à Emmanuel Bonnier, devenu dimanche à Tours le recordman du marathon le plus rapide… en costume ! Cet Angevin de 35 ans a « attrapé le virus de la course à pied » en avril 2017, via le défi de boucler un marathon avec ses frères Steeve et Yohan (en 3h15 à Lisbonne en octobre 2017). Pour parvenir à cette performance pour le moins insolite en 2h40'52'' dimanche (11e au général), il a trouvé l’inspiration dans la récente aventure de l’Isérois Guillaume de Lustrac.

Celui-ci s’était en effet emparé en avril du record du monde du marathon… en marche arrière à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme), en 3h25. De quoi inciter Emmanuel Bonnier, auteur de son meilleur chrono sur le dernier Marathon de Paris (2h30'32''), à feuilleter sur le site du Guinness World Records pour y piocher un défi lunaire. Après avoir été finisher (et cinquième) de son premier ultra à Vannes (108 km en 9h03) en juin, il s’est lancé à fond dans la préparation de son marathon de Tours en trois pièces. L’intéressé raconte tout à 20 Minutes.

Emmanuel Bonnier savoure son arrivée, dimanche à Tours après 42 km dans une tenue guère adaptée à la course à pied. - Frédéric Dubuisson

Comment peut-on se dire un jour que revêtir un costume-cravate pour courir un marathon (42,195 km donc) peut être une bonne idée ?

J’avais trouvé la performance de Guillaume de Lustrac en retrorunning à la fois drôle et admirable. J’avais donc envie de me lancer comme lui sur un vrai challenge sportif, qu’il n’y ait pas que de l’aspect rigolade. C’était le cas pour le marathon en costume car le meilleur chrono de 2h42'59'' était solide. Comme des amis voulaient dans le même temps boucler un marathon « classique » en 2h40, l’alignement des planètes était parfait pour qu’on prépare la course ensemble et qu’ils soient mes témoins de record.

Avez-vous dû sacrifier un costume de votre garde-robe ?

Je suis commercial dans la vie donc j’ai beaucoup de costumes. Mais il était impossible d’imaginer courir dans l’un d’eux car ils sont bien trop serrés pour envisager un effort sportif. J’en ai donc acheté un d’occase sur Vinted pour 40 euros. Je l’ai pris en laine très fine pour qu’il soit agréable mais il a un peu fini en lambeaux dès ma première sortie (sourire). J’ai donc dû faire des retouches pour les entraînements suivants.





View this post on Instagram A post shared by Emmanuel Bonnier (@marathon.manu)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Comment s’entraîne-t-on justement pour une course aussi insolite ?

J’ai fait trois longs entraînements en costume cet été, enfin deux et demi car il y avait une fois une chaleur épouvantable qui m’a forcé à m’arrêter. Il était essentiel de bien tester le matériel avant la course. J’ai constaté qu’il y avait des zones de frottement au niveau des cuisses. La première fois, j’ai eu de grosses brûlures à l’entrejambe donc j’ai dû miser sur un cuissard de course, ce dont je n’ai pas besoin d’habitude.

Quelles sont les plus grandes différences/difficultés dans un tel défi ?

Avec la fatigue, les mouvements sont un peu réduits dans cette tenue. Je perds un peu en amplitude car il y a clairement un peu d’énergie supplémentaire dépensée à chaque foulée. La différence paraît infime, mais au bout de 40.000 pas, tu la sens passer. Ce temps de 2h40 en costume, il vaut vraiment mon meilleur temps en marathon « classique » de 2h30'32''. Et puis surtout, j’ai eu de la chance qu’il fasse entre 8 et 14 °C ce matin-là à Tours. Je n’aurais jamais pu réussir cette perf s’il avait fait plus de 20°C. J’aurais été trempé de la tête aux pieds au bout de 20 km avec mes trois couches de vêtements obligatoires et ma cravate pour valider le record.





Ces records Guinness World Records sont-ils finalement la voie à suivre pour mettre du piment dans une carrière sportive destinée à rester dans l’anonymat par la voie « classique » ?

Pourquoi pas oui, je pense qu’il faut avant tout être un coureur qui ne se prend pas trop au sérieux. J’ai les pieds sur terre, je sais que le record du monde du marathon est à 2h01 et que mes podiums sur des courses locales ne valent pas grand-chose. Certains bons coureurs pensent que de tels records du monde insolites les dévaloriseraient, ce n’est pas mon cas. Depuis dimanche, je vois que sur les réseaux sociaux, certains jugent mon record ridicule. Moi, je retiens que je me suis fait plaisir, c’est ma priorité, et mon esprit compétitif est comblé aussi avec ce record. Des milliers de personnes sont capables de faire mieux que ce record mais encore faut-il vouloir se prendre au jeu.

Quels autres records avez-vous déjà repérés sur le site du Guinness ?

Je n’ai pas encore choisi, il y a vraiment de tout. En déguisement de clown (2h42), en ninja (3h23), en père Noël (2h49), en costume… mais avec chaussures de ville (3h23), et même avec une poussette et un bébé. Celui-là est un vrai objectif pour moi un jour mais je n’ai pas encore le niveau car le chrono record actuel est à 2h31'22''. C’est le record en pyjama qui me fait le plus de l’œil (sourire). Le chrono est plus accessible (2h46) et confortable qu’en costume. Mais je n’ai pas encore choisi de pyjama sur Vinted !