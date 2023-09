Une claque de plus de deux minutes à l’ancienne meilleure performance. L’Ethiopienne Tigist Assefa a pulvérisé le record du monde féminin du marathon dimanche à Berlin, en 2h11'53'', abaissant la précédente meilleure marque de la Kényane Brigid Kosgei de plus de deux minutes (2h14'4'', le 13 octobre 2019 à Chicago).

A 26 ans, Assefa devient la première athlète sous les 2h12, et signe à Berlin sa deuxième victoire consécutive, après son succès l’an passé en 2h15'37''. Elle avait à l’époque réalisé le record du parcours berlinois, propice aux records du monde.

Tigist Assefa pulvérise le record du monde du marathon !!!



Tigist Assefa pulvérise le record du monde du marathon !!!

L'Éthiopienne remporte le marathon de Berlin en 2h11'52"#lequipeATHLE pic.twitter.com/q5cntnoHws — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 24, 2023



Côté masculin, le Kényan Eliud Kipchoge a remporté l’épreuve pour la cinquième fois (après 2015, 2017, 2018 et 2022) en 2h02'42'', un temps qui ne lui permet pas d’améliorer son record du monde de 2h01'09'' établi l’an passé dans les rues de la capitale allemande.

Kipchoge dépasse Gebreselassie

A 38 ans, Eliud Kipchoge devient le marathonien le plus titré à Berlin devant l’Ethiopien Haile Gebreselassie (2006, 2007, 2008, 2009). Dimanche, il a couru le huitième marathon le plus rapide de l’histoire à un peu plus d’une minute et demie de sa meilleure marque.