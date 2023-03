Trois jours après l’énorme déception de Munich, le PSG est reparti de l’avant en s’imposant sans briller à Brest (1-2), samedi soir en Ligue 1. Buteur à la 90e minute, l’inévitable Kylian Mbappé a permis à Paris, une nouvelle fois privé de son rêve de Ligue des champions, de se rapprocher d’un énième titre de champion de France. Mais l’attaquant des Bleus aurait pu (dû ?) ne jamais marquer la 3000e réalisation de son club en première division. Mbappé avait en effet échappé au carton rouge cinq minutes plus tôt.

Alors que, sous la pression du jeune Brestois Félix Lemaréchal, il venait de perdre le ballon récupéré par Haris Belkebla, le capitaine du PSG a mis une balayette au milieu brestois. Celui-ci est tombé et s’est agrippé au pied gauche de Mbappé. Ce dernier a alors mis, du droit, un petit coup de pied à l’international algérien, toujours à terre.





Kylian Mbappé aurait-il dû prendre rouge sur cette action selon vous ? 🤔#SB29PSG pic.twitter.com/n1JSFtkTq3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le geste, commis sous les yeux de l’arbitre Marc Bollengier, n’a valu qu’un simple avertissement à l’international français. Belkebla, qui s’est rebiffé, a aussi pris un carton jaune. Après avoir porté la main à son oreillette, M. Bollengier n’est finalement pas allé consulter l’écran de contrôle du VAR pour revoir l’action, ce qui aurait pu coûter cher au Parisien.

Les interrogations du Brestois Lees-Melou

« J’ai les images en direct, je vois un coup de pied, a réagi Pierre Lees-Melou, le capitaine brestois, sur Canal+. Après, on ne va pas se cacher derrière ça, on ne va pas dire qu’on a perdu à cause de ça. Mais j’aimerais savoir si tous les joueurs qui feraient ça auraient la même sanction… C’est tout ce que j’aimerais savoir. Je ne vais pas lancer de polémique, car on va encore dire qu’on pleure sur l’arbitrage. »









Mbappé a donc pu rester sur le terrain pour inscrire, peu de temps après l’action litigieuse, le but vainqueur du PSG. Et priver le club finistérien, 15e du championnat, d’un point qui pourrait peser très lourd dans la course au maintien en fin de saison.