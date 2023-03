C’est le genre de vendredi soir dont on n’attend rien, et puis d’un coup, le feu d’artifice imprévu. Lille et Lyon nous offraient un match serré et sans saveur à la mi-temps, avant une explosion des sens lors des 45 dernières minutes : deux penaltys pour Lille, et même un troisième annulé dans les arrêts de jeu après un plongeon très exagéré de Jonathan Bamba, l’OL qui revient de nulle part avec un doublé de Lacazette, et qui n’est pas loin de l’emporter sur une dernière occasion ratée (pléonasme) par Moussa Dembélé.









Un match nul qui fera rager les Nordistes, qui en trois matchs cette saison largement dominés face à l’OL s’en tirent avec une défaite, un nul et une élimination en Coupe, mais un nul qui rebooste les lyonnais à quelques semaines de cette demi-finale de Coupe de France vitale face à Nantes :

« Je crois que dès le début du match, et ça a été le discours d’avant-match, on était convaincus qu’on pouvait faire un résultat ici, à Lille. On savait que c’était une très bonne équipe, avec beaucoup de mouvement, beaucoup de jeu. Eh bien, on a proposé du jeu aussi. Moi, j’ai passé une excellente soirée parce que quand il y a des bons joueurs sur le terrain, avec des envies offensives et avec des entraîneurs qui ont des visions très offensives, ça donne des matchs comme ça : six buts, c’est bien. On sent depuis un certain temps qu’il y a du mieux, on le voit dans la vie du groupe, on le sent. C’est à mon avis très important, en tout cas c’est important pour moi. Il nous manquait peut-être un match-référence, ce soir c’était un match-référence dans l’état d’esprit. »

Mais pas un match-référence au classement : Lyon reste englué à la 8e place, bien loin d’une qualification européenne par le biais du championnat, tandis que Lille ne grignote pas grand-chose sur la cinquième place des Rennais.