OL - FC Lorient EN DIRECT : Aouar de retour sous les sifflets à la place de Tolisso… Lyon peine toujours à faire la diff (0-0)…

09h00 : Hello les Minutos !

Salut tout le monde, on se doute que cette affiche OL-Lorient, ce dimanche (17h05), n’est a priori pas le rendez-vous de football que vous attendez avec le plus de passion cette semaine (ni même cette semaine d’ailleurs, voire aujourd’hui il faut l’avouer). Mais quand même, on va tenter de vous vendre au mieux ce match de Ligue 1 qui présente quelques atouts, malgré les absences conjuguées d’Alexandre Lacazette et d’Anthony Lopes (blessés) qui pourraient coûter cher aux Lyonnais. Autre bémol, le frisson du mercato hivernal Jeffinho ne sera lui non plus pas de la partie. Mais après tout, on parle d’équipes classées 9e et 8e qui peuvent encore viser une qualif en Ligue Europa Conférence (youhou, on sait) puisque Rennes ne sera virtuellement qu’à cinq points pour l’éventuel vainqueur du jour. L’OL de Laurent Blanc ne peut pas se permettre d’absolument tout miser sur la Coupe de France, qui pourrait être synonyme si ça veut rigoler de premier titre depuis onze ans et de qualif en Ligue Europa. Et n’oubliez surtout pas, un match de football avec le tandem Régis Le Bris (sur le banc)-Enzo Le Fée (pour régaler sur le terrain) ne peut être destiné qu’à nous faire vivre un bon moment, non ? Allez, on va vous laisser sur cette note pleine d’optimisme et on se retrouve dans l’aprem en direct du Parc OL pour un match qu’on imagine ouvert à souhait. A toute !

>> Rejoignez-nous sur ce live à partir de 16h50, avec donc un coup d’envoi à 17h05.