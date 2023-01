OM - AS Monaco EN DIRECT : Grosse pression sur les Marseillais face à un adversaire direct… Suivez le match avec nous...

: Bonjour les amis et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce choc du haut de tableau de Ligue 1 entre l’OM et l’AS Monaco. Les Marseillais veulent poursuivre leur marche en avant avec une possible septième victoire de suite en championnat, mais Igor Tudor a prévenu, les Monégasques sont « un adversaire du même niveau ». On se souvient tous de ce match aller à rebondissement, finalement remporté 3 buts à 2 par l’OM, qui avait lancé le début de cette série victorieuse pour les Marseillais. On espère vivre le même spectacle ce samedi soir.

» Rendez-vous aux alentours de 20h30 pour découvrir les compos d’équipe, avant le coup d’envoi prévu à 21 heures