Une première qui fait mal. Après 32 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, le PSG a perdu sa première rencontre, dimanche à Lens (3-1), bousculé par des Sang et Or monstrueux de générosité, de talent et géniaux collectivement. « Sur l’ensemble du match, Lens mérite sa victoire, a reconnu l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier. Ce n’est pas tant la défaite qui me déçoit ou m’agace, c’est la manière dont on a concédé nos buts, notamment le premier. »

L’ancien coach de Lille et de Nice a reconnu que son équipe avait été « complètement coupée en deux, complètement désorganisée. (…) Il fallait jouer à l’opposé de ce qu’on a fait, il fallait que le ballon circule plus vite, aille dans le dos des milieux lensois. Les joueurs ont essayé mais il y a eu trop de déchet technique et de pertes de balle. Il fallait être très très juste techniquement et on ne l’a pas été, donc ça a créé beaucoup d’espaces, nos joueurs ont beaucoup couru vers notre but. Ce n’est pas tant la défaite qui fait mal mais la manière dont l’équipe ne s’est pas exprimée. »

« Il ne faut pas tout remettre en cause »

Alors, cette défaite dans un Bollaert en fusion peut-elle être inquiétante pour la suite de la saison du PSG ? Pas du tout selon Marquinhos, dont l’association avec Sergio Ramos a été mise à mal par Loïs Openda et les siens durant toute la rencontre : « Il ne faut pas tout remettre tout en cause. On a fait un bon de début de saison, on est qualifiés en Ligue des champions, on était invincibles jusqu’à aujourd’hui. On perd l’invincibilité aujourd’hui [dimanche]. »









« Il faut qu’on retrouve un peu de cohésion de groupe et de solidité, a confié le défenseur brésilien. Je n’aime pas perdre, mais le travail va payer. Ils reviennent à quatre points, mais le championnat est long, ce n’est pas aujourd’hui [dimanche] qu’on gagne ou qu’on perd le titre. Mais c’est toujours dans les défaites qu’on remet les pieds sur terre. »