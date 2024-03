Le petit numéro interprété par Michaël Youn et Patrick Fiori a été l’un des points d’orgue du spectacle des Enfoirés, suivi par 8,5 millions de téléspectateurs vendredi soir sur TF1. Sur l’air de Heal the World de Michael Jackson, le duo s’est payé les prochains Jeux olympiques de Paris. Extraits : « Tu as dû t’endetter pour acheter un seul petit billet, plus de 1.000 euros pour du taekwondo » ou encore « On va vivre un enfer à pied, en caisse, en RER. Bienvenue aux JO, aux JO de Paris. »

« Il faut prendre ça avec distance et humour » a réagi ce dimanche Amélie Oudéa-Castéra, interrogée par RMC Sport. La ministre des Sports et des Jeux olympiques a été interviewée alors qu’elle assistait au semi-marathon de Paris. « Je retiens d’abord la noble cause que poursuivent les Enfoirés », a aussi assuré l’éphémère ministre de l’Education nationale.

« On est en temps et en heure »

« Est-ce que c’est le sketch que j’ai préféré de toute l’histoire des Enfoirés ? Je ne dirais pas ça », a-t-elle toutefois reconnu. « AOC » est bien obligée de reconnaître que derrière le rideau de l’humour, de nombreux griefs aux prochains Jeux ont été exprimés dans cette parodie.

« On va tout faire pour que ces inquiétudes s’apaisent et pour qu’on arrive à les faire mentir, à la fois sur l’organisation et les médailles », a promis la ministre, qui a aussi asséné : « On a tous envie que ça se passe bien et ça se passera bien. On est en temps et en heure, il n’y a pas d’inquiétude. »