«On a 35 ans ! » Tel est le titre de l’édition 2024 du concert des Enfoirés diffusé ce vendredi, à 21h10, sur TF1, et capté fin janvier à Bordeaux. Un anniversaire que les 47 artistes mobilisés pour l’occasion préféreraient sans doute ne pas fêter mais qui rappelle l’importance des Restos du cœur dans la France d’aujourd’hui. « Ils étaient comme une armée du cœur, nous confie Anne Marcassus. Je ne les ai jamais vus autant sourire du début à la fin. Sur scène, ils ont une banane d’enfer. Cela a été une année unique, où tout a été facile, malgré la dureté du contexte, la fatigue, la difficulté de ce qu’on leur demande. » On a demandé à la productrice et directrice artistique de nous en dire plus et de nous confier trois anecdotes…

Les larmes de Santa

« Je me souviens de l’émotion intense de Santa, qui vient de rejoindre la troupe des Enfoirés, quand elle a vu qu’on reprenait Pop corn salé. Elle savait que sa chanson allait être reprise, mais elle ignorait tout de la mise en scène, de qui chantait… La première fois qu’elle a découvert le tableau avec les artistes, elle était en larmes. Elle s’est pris ça en pleine poire. C’était dingue pour elle. Elle nous a dit qu’elle n’oublierait jamais, que c’est un moment gravé à jamais dans sa mémoire. Que sa chanson, qui a mis du temps à faire son chemin, se retrouve choisie pour le spectacle des Enfoirés, cela a été comme un rêve pour elle. »

Une ouverture « choc »

« Cette année, le single s’intitule Jusqu’au dernier et, pour la première fois, il est chanté au début. D’habitude, il est interprété juste avant le final sur La chanson des Restos. En septembre, au 13 heures de TF1, le président des Restos du cœur avait lancé un cri du cœur en déplorant que certains centres ne seraient pas en mesure de subvenir à toutes les demandes, qui ne cessent d’augmenter [il avançait que l’association allait devoir refuser quelque 150.000 personnes]. Cette intervention m’a marquée alors j’ai eu l’idée de faire apparaître à l’écran, sous la forme de coupure des journaux, les chiffres de ce qu’il se passait réellement aux Restos du cœur, toutes les alertes. La réalité de la vie de l’association est mise sur la scène des Enfoirés. C’est un début un peu choc. Quand les artistes chantent ce titre, ils essaient de donner du plaisir mais ils savent aussi pourquoi ils le font. Quand je leur ai montré le résultat final, ils étaient très émus, encore plus fiers d’être là. »

Un fou rire meilleur qu’un sketch

« Il y a eu plein de fous rires. Je pense notamment à un, mémorable, entre Arnaud Ducret, Patrick Fiori et Philippe Lacheau, sur une parodie de pub sur la voûte plantaire. Il y a aussi eu des moments où Kad Merad et Danny Boon, sur scène, sont sortis du texte tel qu’il était écrit et ont déclenché un fou rire. Le résultat est plus drôle que le sketch imaginé. Bien sûr, on a gardé ça au montage. »