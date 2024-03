Avec 8,5 millions de téléspectateurs, c’est la meilleure audience de la télévision depuis le début de l’année. Et aussi l’un des clashs les plus remarqués. Le concert « Enfoirés 2024, on a 35 ans ! », proposé par Les Restos du Cœur, a pilonné les JO de Paris, avec une chanson sarcastique sur l’air de » Health the World » de Michael Jackson :

« Les JO, bloqués dans le métro/Ça va être un énorme bordel tout l’été/On va vivre un enfer à pied, en caisse, en RER/Bienvenue aux JO, aux JO de Paris. »

Les enfoirés, clein d'œil aux JO#Enfoires2024 #JO2024 pic.twitter.com/kXrckgoBht — Lune De Feuille (@LuneDeFeuille1) March 2, 2024

Record d’audience depuis huit ans

Alors bien sûr il n’y avait pas que les JO au menu. Une cinquantaine d’artistes ont participé à cette édition 2024, notamment les petits nouveaux Santa, Claudia Tagbo, Gaëtan Roussel et Ycare, en plus des têtes connues : Patrick Bruel, Zazie, Jean-Louis Aubert, Michèle Laroque, Julien Clerc…

Et cette édition est plus qu’une réussite, réalisant la meilleure audience depuis trois ans pour le show, selon les chiffres de Médiamétrie cités par la chaîne. Sur l’ensemble de la soirée, la part d’audience s’élève à 46 %, un record depuis huit ans, affirme TF1.

1,3 million de personnes aidées

C’est tant mieux, car les recettes récoltées grâce à ce spectacle permettent aux Restos du cœur de venir en aide aux plus démunis en leur offrant des repas. Un CD ou un DVD du concert acheté équivaut à 17 repas offerts aux Restos du Cœur.

L’an dernier, les Restos du Cœur, qui assurent 35 % de l’aide alimentaire en France, ont accueilli 1,3 million de personnes. Cet afflux a mis l’association en difficulté, tant d’un point de vue logistique que financier. Elle s’est donc résignée à réduire le nombre de ses bénéficiaires cet hiver. Son président Patrice Douret estime qu’entre 165 et 168 millions de repas seront distribués cette année, contre 171 millions en 2023 et 142 millions en 2022.