Seulement deux places pour les proches des Bleus aux JO ? Prudence

Deux places seulement pour les proches de chaque sportif français aux Jeux cet été ? Le judoka français Teddy Riner, triple champion olympique, qui court après l’or en individuel et en équipe cet été à Paris, a regretté, sur le plateau de l’émission Quelle Epoque sur France 2, de n’avoir que deux tickets. « Je suis en train de me battre tous les jours pour avoir des places », a-t-il déclaré avant de préciser : « j’ai droit à deux places (…) sur ma journée » de la part de la fédération française de judo.

C’est sans compter sur les places fournies par l’Etat, via l’Agence nationale du sport (ANS) et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Chaque sportif français qualifié pour les Jeux a droit à deux tickets gratuits pour ses proches via l’ANS et quatre via le CNOSF. Soit six places assurées les jours de compétition pour les proches de chaque Tricolore. Ce que n’a pas manqué de souligner dimanche sur X, Amélie Oudéa-Castéra.

Ne t’inquiète pas @teddyriner, tu auras bien 6 places pour ton entourage, pour chacune de tes sessions !



Ne t'inquiète pas @teddyriner, tu auras bien 6 places pour ton entourage, pour chacune de tes sessions !



✅ @Sports_gouv offre à tous les athlètes 🇫🇷, avec @franceolympique, 4 places à chaque athlète pour chacune des sessions où il/elle est en lice. Pour l'Etat, c'est un effort… https://t.co/uy85hcW9KL — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) February 25, 2024

En revanche, outre ces tickets, chaque fédé a le choix d’abonder pour fournir à ses sportifs des accès gratuits pour leurs proches. Et Teddy Riner semble faire partie des mieux lotis puisque la fédération de judo offre deux places supplémentaires, « un effort conséquent pour la Fédération qui revient de loin financièrement », précise le président Stéphane Nomis dans Le Parisien.

Contactée par 20 Minutes, la fédération d’escrime a indiqué que « la décision n’avait pour l’heure pas été tranchée ». En revanche, la fédération de natation n’a, elle, pas prévu d’ajouter des tickets supplémentaires aux six places offertes pour chaque sportif. Même son de cloche du côté de la fédération handisport, qui s’en tient aux deux places de l’ANS et quatre du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF).

A la fédération de gym, il a été décidé d'accorder à chaque athlète et pour chacune des sessions où il est qualifié, six places pour la famille et les amis. Elle précise que les places ont été achetées auprès du Cojo au tarif de la billetterie grand public, sans tarif préférentiel, ni invitation. « Si une gymnaste artistique de l'équipe de France participe aux qualifs par équipe, se qualifie à deux finales par agrès et à la finale par équipe, elle obtiendra quatre fois six billets pour ces sessions-là de la part de la FFGym », précise-t-on à 20 Minutes.

Concernant la billetterie des JO, souvent sujet de polémiques, le triple champion olympique, qui participera cet été à ses cinquièmes Jeux, a quand même relativisé samedi. « Pour avoir vu les prix, ils ont fait quand même l’effort que ce ne soit pas très cher pour tout le monde », a-t-il dédramatisé. « Je vous assure, on ne l’est pas plus (cher) qu’ailleurs ».