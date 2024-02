A quoi va ressembler le mobilier urbain du village des athlètes des JO ?

Les premières livraisons ont déjà eu lieu et les prochaines sont programmées. « D’ici le 15 février », tout le mobilier urbain réalisé par l’entreprise alsacienne « Sineu Graff » sera arrivé sur place. C’est-à-dire sur les trois communes qui accueilleront le village des athlètes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et l’Île Saint-Denis.

Au total, ce seront donc 250 pièces qui seront disposées parmi les 52 hectares des lieux. « Puis encore 250 après les JO car la préfecture de Police a décidé d’alléger l’occupation de l’espace public », détaille Vincent Schaller, le président de cette société de 85 salariés déjà habituée à fournir de nombreuses villes. Les bancs de Nice, Montpellier ou Strasbourg, les corbeilles (poubelles) de Marseille ou encore l’aménagement de la plage de Calais, c’est elle.

La « banquette agrès barres parallèles » (au centre) Pour s'asseoir mais pas que. - T. Gagnepain

Le banc, composé d'acier de 10 millimètres d'épaisseur et de bois (mélèze). - T. Gagnepain

Et dans ce village des athlètes qui deviendra ensuite un quartier d’habitations et d’activités, ce sera quoi alors ? Principalement des bancs, chaises, fauteuils et banquettes. Sans oublier des appuis vélo et des… corbeilles « où il est très facile de changer le sac-poubelle ». Mais tout ce mobilier n’a pas été conçu au hasard. Son designer, Alexandre Moronnoz, a souhaité lui donner une ligne sportive.

Les exemples les plus frappants sont les banquettes « anneaux », « agrès 1 barre », « agrès step » et « agrès barres parallèles ». Comme leurs noms l’indiquent, toutes ne servent pas uniquement à s’asseoir. Les plus motivés pourront ainsi faire quelques exercices en s’y arrêtant quelques instants. « Ce ne sont pas des machines, c’est assez détendu », nuance le président de la boîte, évidemment pas peu fier du résultat. C’est-à-dire des mobiliers d’allure très sobre et composés d’acier et de bois.

« Ils ont un design très léger mais sont très robustes », assure Alexandre Moronnoz. « Teddy Riner peut sauter dessus », complète avec humour Vincent Schaller en expliquant que les critères d’inclusivité, de sobriété et de pérennité ont aussi été pris en compte. Le mélèze qui compose les lattes n’est ainsi pas traité. « Les composants sont simples et faciles à réparer », ajoute-t-il ne répétant que tout servira bien au-delà des Jeux.