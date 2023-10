« On sait que la billetterie des JO a eu beaucoup de succès, peut-être même un peu trop. », confiait il y a quelques jours, Etienne Thobois, directeur général du comité d’organisation (Cojop) à 20 Minutes. Et c’est peu dire que cette billetterie en trois phases avec tirage au sort a fait couler beaucoup d’encre et créer de grosses désillusions chez les fans de sport, qui rêvaient des Jeux à la maison. Néanmoins, à ce jour, le Cojop a vendu quelque 7,2 millions de billets sur les presque dix millions disponibles pour l’an prochain. Qui donc a pu décrocher les précieux sésames ?

Ouest France a pu se procurer un inventaire détaillé du profil des acheteurs, de leur lieu d’achat, de combien ils ont déboursé et pour quels sports. Sur les 7,2 millions d’ores et déjà vendus, 5,4 millions l’ont été au grand public, parmi lequel 45 % de femmes et 53 % d’hommes. Près des deux tiers ont été achetés depuis la France.

Du succès à l’étranger

Sans trop de surprise, on retrouve sur le podium des disciplines vendues : le foot en tête, suivi de l’athlétisme et du basket, des sports où les places disponibles sont importantes. Mais précise Michaël Aloïsio, directeur général délégué du Cojop, à Ouest France, « des sports moins connus comme le hockey ou le water-polo attirent aussi. La première phase où il fallait choisir trois sessions pour un pack complet a permis cette diversification ».

Sur le tiers des billets achetés hors de France, la moitié a eu la faveur des Britanniques, suivis par les Américains, les Néerlandais et les Belges. En France, 44,6 % ont été achetés depuis l’Île-de-France. Suivent l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France.

38,6 % de billets vendus à 50 euros ou moins

Enfin, l’immense majorité des billets vendus avait un prix compris entre 24 et 200 euros (89,5 %), dont 38,6 % à 50 euros ou moins. « Ce sont toujours les places les plus chères qui restent donc ça donne l’impression que toutes celles vendues l’étaient, ce n’est pas du tout le cas », précise encore Michaël Aloïsio. En effet, actuellement, sur le site de la billetterie des JO, les places restantes ont des prix élevés : 385 euros pour des qualifs d’athlétisme ou 2.700 euros pour la cérémonie d’ouverture.

Mais le Cojop l’assure. Outre la billetterie des Jeux paralympiques qui vient d’ouvrir ce lundi matin, de nouvelles places vont être réinjectées « d’ici la fin de l’année ». Pour offrir un beau cadeau de Noël à moins de 50 euros ?