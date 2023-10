« Notre enjeu principal, c’est de créer la rencontre avec le grand public. Faire en sorte que les Françaises et les Français, aux Jeux de Paris 2024, connaissent les sports paralympiques et leurs athlètes et soient à fond derrière eux », clame Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux de Paris (Cojop). « Tous ceux qui ont déjà eu la chance de vivre des Jeux paralympiques affirment qu’il y a un avant et un après. Et on a très envie de communiquer cette excitation autour des Paras, renchérit Etienne Thobois, directeur général du même comité, à quelques jours de la deuxième édition de la journée paralympique. Il y a un enjeu évident pour nous de faire changer le regard sur le handicap, de casser encore un certain nombre d’idées reçues ».

Pour l’occasion, le Cojop n’a pas lésiné : 24 parasports en démonstration et/ou initiation, comme le basket fauteuil, la boccia, le para tir à l'arc ou encore le tennis fauteuil, et plus de 80 athlètes de haut niveau, dont le champion de tir à l’arc, Matt Stutzman, médaille d’argent à Londres en 2012, et connu pour pratiquer avec ses jambes et ses pieds. « Les gens viennent voir un spectacle sportif et non des handicapés qui font du sport. Pour donner envie, il faut démystifier et vulgariser le parasport », martèle Guislaine Westelynck, présidente de la Fédération française de Handisport.

L'Elysée a par ailleurs, annoncé vendredi, qu'Emmanuel Macron était aussi attendu pour cette journée paralympique. Le chef de l'Etat sera accompagné des ministres des Sports Amélie Oudéa-Castéra et des Solidarités Aurore Bergé pour une déambulation au coeur des installations visant à sensibiliser le public. Il assistera durant cette journée à des démonstrations sportives et remettra aux athlètes prenant part aux Jeux paralympiques, Arnaud Assoumani, Manon Genest ou Ugo Didier, leurs tickets de qualification.

A la rencontre des premiers sportifs qualifiés

Après la place de la Bastille, place à celle de la République. Lieu de partage et de passage par excellence des Parisiens, où se tiendra dimanche cette deuxième édition de la journée paralympique entre 11 et 19 heures. A moins d’un an des Jeux de Paris et à la veille de l’ouverture officielle de la billetterie des Paralympiques. « La journée sera festive, conviviale, ouverte à toutes et tous, que l’on soit en situation de handicap ou non, se réjouit encore Tony Estanguet. A onze mois des Jeux Paralympiques, on va aussi pouvoir rencontrer les premiers athlètes de l’équipe de France officiellement qualifiés pour les Jeux, qui auront besoin de tout le soutien du public français l’été prochain ».

« Pour qu’on nous considère comme des sportifs à part entière et non comme entièrement à part ». La formule est encore de Guislaine Westelynck, ravie de contribuer au rayonnement du parasport, quelques mois seulement après avoir organisé les paramondiaux d’athlétisme au stade de Charléty, à Paris. « Il y a encore du travail de médiatisation, on est loin des Italiens qui diffusent les parasports sur la Rai », ajoute-t-elle. C’est vrai qu’actuellement France TV ne diffuse du parasport que pendant les Jeux paralympiques. « Mais on travaille vraiment à faire évoluer le grand public sur le parasport, avec notamment la fusion des équipes olympiques et paralympiques en une seule équipe de France, pour que tous les sportifs qui en font partie bénéficient de la même lumière sur leur pratique et leur réussite », complète Etienne Thobois.

D’ailleurs dimanche, il y aura des athlètes paralympiques, comme des valides, des anciens comme des prétendants à l’or olympique à Paris. Et un public qui pourra essayer, éprouver, apprécier, voire commencer à cocher les cases de son tableau Excel pour être prêt lundi matin à se ruer sur les places mises en vente pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.