L’heure de dire stop face à un corps qui ne suit plus. Le champion du Monde du 800 mètres en 2017, Pierre-Ambroise Bosse, annonce sa retraite dans un entretien accordé à l’Equipe malgré son envie de participer aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024. L’athlète français lâche l’affaire face à un corps qui ne peut plus suivre le rythme du haut niveau, après une rechute de sa blessure au tendon de l’insertion de l’ischio-jambier droit en mai, quelque temps après s’être fait opérer pour cette même blessure.

Après des longs mois de rééducation, et cette rechute qu’il tente de soigner depuis plus de sept mois, Pierre-Ambroise Bosse n’en peut tout simplement plus. Ou tout du moins son corps. « J’ai envie d’aller aux Jeux mais je sais que mon corps me l’interdit, c’est fini en fait ! », confie-t-il dans cet entretien. S’il a mis de long mois à accepter cette réalité, le champion du Monde 2017 du 800 mètres se retire sans regrets. Il souhaite désormais s’investir dans l’association qu’il est en train de créer avec l’ex-international Bryan Cantero dans le domaine du tri des déchets, du recyclage, de la seconde vie des objets. Et prendre une licence de pétanque, « même si j’ai aussi l’impression que la bedaine va apparaître si je déconne trop », prévient-il.