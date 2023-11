En France, peu de candidats se sont fait connaître. Florent Manaudou a bien indiqué que son plus grand rêve était d’être le porte-drapeau français à Paris, lors des Jeux olympiques l’été prochain. Clarisse Agbégnénou a, quant à elle, expliqué qu’elle souhaitait faire le doublé, après avoir été porte-étendard lors des jeux de Tokyo. Chez nos voisins allemands, un candidat s’est très nettement porté candidat : Alexander Zverev.

Champion olympique en simple à Tokyo à l’été 2021, « Sascha » rêve d’être porte-drapeau de l’Allemagne lors de la cérémonie d’ouverture des JO-2024 sur la Seine à Paris, a-t-il expliqué dans l’édition dominicale du tabloïd Bild am Sonntag : « J’ai toujours dit que les Jeux olympiques étaient ce qu’il y avait de plus grand dans la carrière d’un sportif. Pour moi, c’est quelque chose de spécial. »

Une association en double avec Kerber ?

« Celui qui va porter le drapeau, c’est un énorme sujet pour moi, a estimé Zverev, à la veille de son entrée en lice au Masters de Turin, qui clôture la saison de tennis. Il n’y a pas de plus grand honneur. Un rêve hallucinant. C’est quelque chose qui me réjouirait incroyablement ! »

Pour la prochaine United Cup, début janvier à Perth et Sydney, il sera aligné aux côtés d’Angelique Kerber, vice-championne olympique en simple à Rio en 2016, de retour d’une pause maternité. Avec une association en double mixte à Paris en ligne de mire ? « On n’en a pas encore parlé. Mais on le fera en Australie. Les JO, c’est à 100 % mon grand objectif », a précisé Zverev.