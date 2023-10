Une grosse voix rauque reconnaissable entre mille, et des gimmicks – « hin hin » – scandés en rythme. Quand Vicelow commence à parler, résonne tout de suite, en fond, les vibes antillaises d’Angela et des « trop d’chichis, trop de hein hein » de l’ex-Saïan Supa Crew.

Figure incontournable de la scène hip-hop de ces vingt dernières années, le « noir à lunettes » le plus connu de France (on exagère à peine) s’est reconverti, il y a de ça une dizaine d’années, en MC ou « maître de cérémonie », pour faire le show et gérer le bon déroulé des battles de breaking, nouvelles disciplines des JO 2024. « Pour les Jeux olympiques, ils ont décidé d’appeler ça ''breaking''. Avant, on disait ''breakdance'' ou ''bboying''. Ça change tout le temps ! », s’amuse-t-il.

Alors que se tient, samedi, la finale du Red Bull BC One, championnat international de breaking, au stade Roland-Garros (sans terre battue) à Paris, le rappeur reste très dubitatif quand il parle breaking et Jeux olympiques : « ça va profiter à quelqu’un, c’est certain. Mais à qui ? Aux danseurs ? Franchement, je ne suis pas sûr ».

Le MC, un véritable chef d’orchestre

Passionné de danse debout (locking, popping, new style, ça vous parle ?), l’ex-Saïan a créé sa propre compétition baptisée « I love this dance », en 2010. Tout en officiant, en parallèle, comme MC, parfois seul, parfois en binôme, dans des battles de breaking, des plus intimistes aux plus populaires.

« C’est venu naturellement. J’avais l’habitude de la scène, et je suis un amoureux du hip-hop, donc c’était la suite logique après mon groupe de rap », se souvient-il. Car, pour être MC, il faut aimer la lumière parfois crue des salles de spectacle, et savoir faire le show devant un parterre de connaisseurs comme de néophytes. « Le MC fait le lien entre le public, le jury et les danseurs. Et il faut aussi savoir mettre l’ambiance pour que les bboys et bgirls qui passent, ensuite, sur scène, se sentent soutenus par le public » analyse-t-il.

Rôle central dans un battle, le MC est donc un véritable chef d’orchestre, capable de penser « à plein de choses en même temps tout en restant connecté au public », précise Vicelow. Même si, parfois, sa baguette peut s’enrayer. « Il m’est déjà arrivé des galères », raconte celui qui se présente comme quelqu’un de très spontané et très respectueux.

« J’ai vrillé. J’ai déposé le micro par terre »

Il y a quelques années, alors qu’il présidait, en tant que maître de cérémonie, une compétition de breaking, des danseurs ont commencé à s’embrouiller sur la scène. Pris à partie, Vicelow a fini par craquer. « J’ai vrillé. J’ai déposé le micro par terre. Je n’aurais pas dû, c’était clairement une faute professionnelle », reconnaît-il aujourd’hui. Une réaction excessive qu’il attribue à la fatigue et à la pression qu’un événement peut générer pour un MC. « Il faut réussir à garder ses nerfs. Ne pas oublier qu’on est sur scène. Mais parfois ce n’est pas facile. Être MC d’un battle de breaking, ça peut être hyper stressant ».

Aujourd’hui coach scénique pour plusieurs artistes, Vicelow ne sera pas MC aux Jeux olympiques 2024, et n’en a jamais eu l’ambition. S’il regrette une chose, quant à l’arrivée du breaking sur le devant de la scène, c’est l’absence de cette notion d’art qu’il estime indissociable de la discipline sportive. « Le breaking est un élément de la culture hip-hop, et il ne faut pas séparer l’aspect sportif de toute l’essence artistique et du message qu’il porte », conclut le rappeur.

Vous vous sentez l’âme d’un MC ? Dans la vidéo placée en tête de cet article, l’ex-Saïan, Vicelow, vous donne quelques tips pour réussir votre entrée dans la compétition.