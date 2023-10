Un petit tour et puis s’en va pour le breaking aux Jeux olympiques. A l’instar du karaté, intégré aux JO de Tokyo en 2021 mais écarté pour les olympiades suivantes, la discipline de danse sportive issue de la culture urbaine et du hip-hop n’aura en effet pas de visibilité olympique au-delà de Paris 2024 et de ses « battles » programmés sur le site de la place de la Concorde. Ce sport additionnel, dans dix mois en France, ne figurera ainsi pas au programme des JO de Los Angeles en 2028, comme l’a annoncé lundi le comité d’organisation LA2028. Ce comité d’organisation a détaillé dans un communiqué les cinq sports additionnels qu’il propose au Comité international olympique (CIO) en vue de leur potentielle inclusion au programme olympique dans cinq ans.

Il s’agit du baseball/softball, du cricket, du squash (recalé lors des derniers JO), du flag football (football américain sans contact) et de la crosse, un sport collectif dérivé des cultures amérindiennes. Les sports proposés par les organisateurs de Los Angeles 2028 doivent encore être validés par le CIO lors de sa prochaine session, la semaine prochaine à Bombay, en Inde. Apparu aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en 2018, le breaking (ou breakdance) est pourtant régulièrement mis en avant par le CIO comme un exemple de sa volonté de développer les sports urbains, qui plaisent aux jeunes et nécessitant peu d’équipements, trois priorités de la présidence de Thomas Bach.

Le jeu de crosse, kesako ?

Le comité d’organisation de Los Angeles 2028 a fait le choix pour sa part d’autres sports notamment liés à la culture ou à l’histoire nord-américaine. « Ils sont pertinents, innovants et communautaires, joués dans des cours intérieures ou des cours d’écoles, des centres communautaires, des stades et des parcs dans tous les Etats-Unis et dans le monde entier », a souligné dans un communiqué le président de LA2028, Casey Wasserman.

« Ils amèneront de nouveaux athlètes aux Jeux, impliqueront de nouveaux spectateurs et élargiront la présence des Jeux dans les espaces numériques, amplifiant encore la mission de Los Angeles 2028 de fournir une expérience sans précédent », a-t-il ajouté. Le jeu de crosse (ou la crosse) provient par exemple des cultures amérindiennes, qui lui conféraient une dimension sacrée avant qu’il ne soit codifié et réglementé en une discipline sportive où deux équipes tentent de marquer des buts en envoyant une balle en caoutchouc au moyen d’un manche muni d’un filet.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

« C’est encore aujourd’hui un des rares exemples d’un élément de la culture autochtone qui a été accepté et adopté par la société canadienne », souligne la Fédération canadienne de crosse sur son site Internet.

Le cricket est populaire dans tout le Commonwealth

Le flag football est de son côté dérivé du football américain, mais dans une version où les plaquages sont interdits, remplacés par l’arrachage de bandes de tissus (ou flag) portées par les joueurs à leur ceinture.

Le cricket, quant à lui, est particulièrement populaire dans tout le Commonwealth. « Nous sommes ravis que LA2028 ait recommandé le cricket pour son inclusion aux Jeux », a commenté Greg Barclay, président de l’International Cricket Council, dans un communiqué. « Même s’il ne s’agit pas de la décision définitive, c’est un jalon tout à fait significatif en direction d’un retour du cricket aux Jeux pour la première fois en plus d’un siècle », a-t-il ajouté. Le cricket a en effet été sport olympique en 1900 à Paris. Sinon, il faudra vraiment attendre 2032 pour avoir droit au quidditch et à la bataille de polochons aux JO ?