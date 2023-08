Jusqu’ici, tout va bien ? A en croire Amélie Oudéa-Castéra, il n’y a en tout cas pas lieu de s’inquiéter pour les épreuves des JO de Paris en 2024 programmées dans la Seine. Les annulations de trois « test events » de natation en eau libre et de triathlon ont pourtant constitué un véritable feuilleton en ce mois d’août à Paris.

« Il y a deux choses très différentes, a confié la ministre des Sports au Parisien ce mercredi. Ce qui s’est passé début août [pour la nage en eau libre] était lié au fait que nos infrastructures pour sécuriser la baignabilité en cas de pluie ne sont pas encore toutes réalisées aujourd’hui. Or, il y a malheureusement eu des pluies exceptionnelles début août. »

« Un incident ponctuel » a pénalisé les triathlètes

Amélie Oudéa-Castéra est ensuite revenue sur les deux annulations de triathlon (sur quatre tests) la semaine passée : « Comme tous les voyants étaient au vert sur la qualité de l’eau ces derniers temps et que la dégradation a été soudaine, sans aléa météo particulier, des investigations étaient nécessaires pour comprendre l’origine du problème. Il ressort qu’un incident ponctuel a affecté l’usine des eaux de Tolbiac. La vanne qui empêche les rejets d’eaux pluviales vers la Seine semble avoir fui, laissant s’y déverser des eaux d’insuffisante qualité. La Ville de Paris est en train de finaliser l’analyse et a pris les mesures nécessaires à la suite de cet incident. Celui-ci n’est pas lié au plan baignade et ne remet pas en cause l’avancée structurelle du projet. »

De quoi garantir donc aux athlètes que le triathlon ne risque pas de se transformer en duathlon, en août 2024, ce qui serait une (triste) première dans l’histoire des Jeux olympiques ? « On sera au rendez-vous pour les Jeux », conclut en tout cas la ministre des Sports.