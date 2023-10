Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé ce samedi que son pays se porterait candidat à l’organisation des Jeux olympiques de 2036. « L’Inde est très enthousiaste à l’idée d’organiser des Jeux olympiques » et « ne ménagera aucun effort pour les organiser », a-t-il déclaré lors d’une session du Comité international olympique (CIO) à Bombay.

« L’Inde, disons-le, commence à prospérer au sein du Mouvement sportif – allant au-delà des sports plus traditionnels et adoptant de plus en plus les sports olympiques, expliquait Thomas Bach, le président du CIO, début septembre. C’est une initiative vraiment bienvenue de la part de l’Inde. » Même si Modi s’est gardé de dévoiler la ville candidate, c’est, selon les médias locaux, dans celle d’Ahmedabad, dans le Gujarat (Nord-ouest), Etat natal du Premier ministre, que les Jeux se dérouleraient, si le CIO décidait de lui en attribuer l’organisation.

Si l’Inde remportait le vote des membres du CIO, ça serait la première fois que le pays accueillerait les Jeux olympiques. Ce qui en ferait la quatrième nation asiatique à avoir cet honneur, après le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Avant, possiblement, l’Inde, les Jeux olympiques 2028 se dérouleront à Los Angeles (Etats-Unis), ceux de 2032 à Brisbane (Australie).