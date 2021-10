Le Premier ministre indien Narendra Modi a invité ce samedi le pape François à se rendre dans son pays, un geste amical envers le chef de 1,3 milliard de catholiques de la part d’un dirigeant d’un pays à majorité hindoue.

« J’ai eu une rencontre très chaleureuse avec le pape François. J’ai eu la possibilité de discuter avec lui de nombreux sujets et je l’ai également invité à se rendre en Inde », a écrit Narendra Modi sur son compte Twitter après son entrevue avec le pape.

