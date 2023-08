Il va y avoir du sport… et pas que dans les stades. Avec les Jeux olympiques de Paris 2024, les Parisiens, automobilistes ou usagers des transports publics, peuvent s’attendre à suer à grosses gouttes pour se déplacer. Et les Test Events organisés dans la capitale jusqu’à dimanche font office de préparation physique musclée pour l’événement.

Ce jeudi, dès 8 heures, 65 concurrentes ont plongé dans la Seine au niveau du pont Alexandre III pour la première salve de préparation aux JO de Paris 2024 qui sera suivie par d’autres épreuves de triathlon et de para-triathlon jusqu’au 20 août, imitées par le tir à l’arc les 19 et 20 août. Des dispositifs visant à préparer la gestion de plusieurs événements simultanés.

À un an des #JOP2024, des dispositifs vont être testés dans le cadre de 3 épreuves sportives internationales à #Paris:

🔵5/6 août : 1⃣🏊‍♂️ natation marathon

🔵17 au 20 août : 2⃣🚴‍♂️triathlon et para-triathlon

🔵19/20 août : 3⃣ 🏹tir à l'arc

Pour plus d'informations, consultez le CP👇 pic.twitter.com/fqycXlEuZO — Préfecture de Police (@prefpolice) August 2, 2023



Limitations et interdictions de circulation

C’est dans ce cadre que la préfecture de police de Paris a informé les Parisiens, via ses réseaux sociaux, de la limitation de la circulation et du stationnement autour des sites concernés par ces dispositifs pendant quatre jours.

Ces jeudi et vendredi, la circulation est limitée ou interdite autour des quais de Seine des 7e et 8e arrondissements - Compte Twitter de la Préfecture de Police de Paris

Ce sont les 7e et 8e arrondissements qui sont le plus concernés avec une circulation interdite dans un périmètre étendu autour des quais de Seine englobant une partie de l’avenue des Champs Elysées, l’esplanade des Invalides, le jardin des Tuileries, jusqu’au boulevard Saint-Germain ces jeudi et vendredi de 2 heures du matin à 14 heures.

De la même manière, et pour « faciliter la circulation », la préfecture annonce une zone « bleue » encore plus large autour de cette première zone, destinée à établir des « points de déviation ». Ces zones sont limitées d’accès aux ayants-droit présentant un justificatif : Véhicules autorisés à entrer dans la zone interdite, riverains, etc.

Les zones se réduisent ce week-end - Compte Twitter de la Préfecture de Police de Paris

Les transports publics également touchés

Ce week-end encore, ces périmètres seront valables samedi et dimanche jusque 14 heures. Les limitations se limiteront ensuite, de 14 heures à 18 heures à l’esplanade des Invalides et au Cours Albert 1er le long de la Seine.

De la même manière que la circulation automobile est limitée, les transports publics sont aussi concernés comme le montre le site de la RATP avec de nombreuses lignes de bus déviées ou limitées.