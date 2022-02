JO 2022 EN DIRECT : Clément Noël en course pour le podium, Alexis Pinturault distancé...

2h00: Allons enfants de la patriiiie, va-t-on vivre une journée en or?

Hello à tous. Ça va commencer assez vite avec la première manche très ouverte du slalom à partir de 3h15. Notre plus grande chance de médaille, Noël Clément, qui a fini trois années de suite en 2e position de la Coupe du monde, part avec le dossard n°4. Alexis Pinturault, plutôt expert du Super G et du combiné, part avec le 8. En espérant que Clément, qui avait décroché la médaille en chocolat à Pyongchang, et qui est irrégulier cette saison, soit dans un bon jour. Il faudra batailler avec les Norvégiens Braathen, leader de la Coupe du monde, Kristoffersen et Foss-Solevaag, et les Autrichien Schwarz et surtout Feller, l'Allemand Strasser et le Suisse Yule, notamment..