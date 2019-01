19h50: C’est bon, le riz thaï sauté est prêt. Donc moi aussi. Vous aurez noté une petite erreur de ma part : il y a bien un petit intérêt à ce match, c’est de savoir si les Experts termineront à la première ou la deuxième place du groupe. Paradoxalement, le calendrier (déjà hyper serré avec cette formule complètement WTF) des Bleus serait relativement plus relax si on terminait deuxième. Mais bon, c’est du handball, on est la France, on ne va pas commencer à faire des calculs d’apothicaires. Balek, on joue, on gagne et basta.