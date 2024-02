Inoffensif, remplacé et hué, Mbappé a passé une sale soirée contre Rennes

Au Parc des Princes,

Plus que ce match du PSG à la maison contre Rennes, dimanche, vue l’avance stratosphérique des Rouge et Bleu au classement sur leur dauphin brestois (13 points au coup d’envoi), c’était surtout la réaction du public du Parc vis-à-vis de Kylian Mbappé que le monde du foot attendait, dix jours tout pile après l’annonce de son départ en fin de saison. A l’arrivée, on se gratte la barbichette et on s’interroge.

Faudra-t-il retenir son nom scandé par tout un stade au moment de l’annonce de l’équipe par le speaker, ou plutôt cette sortie à l’heure de jeu sous les sifflets, après une performance à ranger dans le placard à déception ? Comme souvent, la réponse se trouve peut-être à mi-chemin, à l’image de l’histoire contrastée entre Kylian Mbappé et les supporters parisiens depuis 2017. Si certains ne lui tiendront pas rigueur de mettre les voiles après sept ans de bons (et loyaux ?) services, d’autres seront soulagés que ce cirque autour du numéro 7 prenne fin.

Un match à oublier pour Mbappé et le PSG

Et du côté du joueur ? Difficile à dire. Ce qui est sûr c’est qu’il attendait ce match avec une certaine appréhension, espérant en son for intérieur recevoir un accueil, sinon chaleureux, du moins lambda, ce qu’il a eu. La suite fut en revanche bien plus compliquée, la faute à une prestation insipide de la part du joueur et de ses coéquipiers, incapables de produire quoi que ce soit durant les 45 premières minutes.

Les Rennais, bien que fatigués après avoir laissé beaucoup de force contre Milan jeudi dernier, ne se feront pas prier pour prendre ce qu’on leur donnait et ouvrir le score grâce à un petit chef-d’œuvre – grand pont sur Danilo et exter du droit lucarne opposé – d’Amine Gouiri. Si le public était en droit d’espérer un réveil de ses joueurs au retour des vestiaires, celui-ci restera sur sa faim. Mbappé fera tout juste passer un léger frisson dans le camp rennais sur un joli tir enroulé à l’entrée de la surface rennaise, mais cela reste bien trop léger pour un joueur de sa stature.

Première mi-temps de #Mbappé : il a perdu plus de ballons qu'il n'en a touchés et il a moins couru que les ramasseurs de balle. C'est juste magique ce niveau de foutage de gueule. Mais bon, y'a Antonetti qui a eu un orgasme en le voyant faire un repli de 30 mètres 😂#PSGSRFC — Nikop17 (@nikop17) February 25, 2024

On se gardera bien pour l’heure de tirer des conclusions hâtives, en disant que les négociations que son clan mène actuellement avec le Real Madrid expliquent en partie cette perf indigente, mais on n’en pense pas moins. Ce serait humain, après tout.

Son départ en fin de saison a au moins permis de clarifier les choses dans l’esprit de Luis Enrique, qui peut désormais agir avec ce joueur pas comme les autres comme il le ferait avec n’importe quel autre lambda du vestiaire : en décidant par exemple de le remplacer à l’heure de jeu (65e), alors que son équipe était menée, ce qui n’a pas dû arriver souvent ces sept dernières années. Interrogé sur ce choix fort en conférence de presse, l’ancien sélectionneur de la Roja ne s’est pas caché. Sortir Mbappé ? « Ça peut arriver tôt ou tard, plus tôt ou plus tard : à un moment donné nous devons apprendre à jouer sans Kylian », a-t-il justifié.

Mbappé, une sortie remarquée

Les mots sont forts, les choix aussi, reste maintenant à savoir s’ils auront un impact sur la fin de saison du Français avec le PSG – lui qui était déjà apparu en mode boudin à Nantes, alors que Luis Enrique l’avait laissé sur le banc – lui qui n’a pas caché son mécontentement encore dimanche soir.

Si c'est Asensio qu'on voit à l'image, c'est bien Vitinha qui réceptionenra le brassard avant d'aller le donner à Danilo. - FRANCK FIFE

Un brassard de capitaine balancé sans même un regard vers Vitinha (alors que c’est Danilo qui était censé récupérer le bout de tissu), la tête baissée et la mine des mauvais jours au moment de regagner le banc, Mbappé ne s’est pas privé pour traduire dans les gestes tout le mal qu’il pensait du traitement qui lui était réservé. Seul Parisien à avoir daigné pointer le bout de son nez en zone mixte, Lucas Hernandez ne s’est pas étendu sur le sujet.

« « La sortie de Mbappé ? C’est une décision du coach, c’est lui qui gère l’équipe. C’est à lui de prendre les décisions, c’est lui le boss, a déclaré l’ancien Bavarois. On a un super groupe avec de supers joueurs même si c’est vrai que Kylian peut te faire la différence à tout moment. » »

De son côté, Gonçalo Ramos, son remplaçant en pointe de l’attaque, en aura profité pour se faire remarquer (en bien) en offrant l’égalisation au PSG, dans le temps additionnel, après avoir inscrit le péno qu’il était allé chercher tout seul comme un grand sur Mandanda. C’est peut-être ça qu’on retiendra de ce dimanche maussade et pluvieux dans la capitale française : De gré ou de force, Paris a déjà commencé à apprendre à vivre (partiellement) sans Mbappé. On ne doute pas non plus que la réciproque soit vraie.