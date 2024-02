Artur Jorge, ancien entraîneur mythique du PSG, est décédé

Il était l’entraîneur mythique du PSG des années Canal +, avec Luis Fernandez. Le Portugais Artur Jorge est décédé ce jeudi à Lisbonne, à la suite d’une longue maladie, a annoncé sa famille dans un communiqué : « C’est avec une profonde tristesse que la famille d’Artur Jorge Braga de Melo Teixeira communique sa disparition. Il est mort sereinement, entouré de ses proches. »

Une Coupe de France et un championnat avec Paris

Après une belle carrière d’attaquant (Porto et Benfica notamment), Artur Jorge était devenu un entraîneur à succès. Il avait remporté la Coupe des champions en 1987 avec Porto, grâce à la fameuse talonnade de Rabah Madjer, puis avait effectué deux passages au PSG : d’abord de 1991 à 1994, période dorée pendant laquelle il a apporté une Coupe de France et un Championnat, puis en 1998-1999 pour un passage plus oubliable.

Reconnu et respecté dans son pays, Jorge a également dirigé plusieurs sélections, la Seleção bien sûr, mais aussi la Suisse et le Cameroun. Il avait raccroché après une dernière expérience à la tête du Mouloudia d’Alger en, 2014-2015.