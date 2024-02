Daniel Alves condamné à quatre ans et demi de prison pour viol

Daniel Alves connaît désormais sa sentence. L’ancienne star du Barça et du PSG a été condamnée ce jeudi à une peine de quatre ans et demi de prison pour le viol en 2022 d’une jeune femme dans une discothèque de Barcelone, a annoncé le tribunal de la capitale catalane.

« La victime n’était pas consentante et il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé », a écrit ce jeudi le tribunal dans un communiqué.

🚨 #ÚLTIMAHORA



👨‍⚖️ Dani Alves, condenado a cuatro años y seis meses de cárcel pic.twitter.com/dsqa3q8QYA — Diario AS (@diarioas) February 22, 2024

Alves, qui est en détention provisoire depuis plus d’un an, a également été condamné à verser 150.000 euros à la victime, à cinq ans de liberté surveillée une fois sa peine purgée et à se tenir éloigné de la victime pendant neuf ans et demi.

« Le tribunal considère comme prouvé le fait que l’accusé a brusquement saisi la plaignante, l’a jetée au sol et l’a pénétrée vaginalement, en évitant qu’elle ne bouge, alors que la plaignante disait non et qu’elle voulait s’en aller », a ajouté le tribunal.

Appel ?

Lors de son procès tenu début février, Alves avait contesté les faits, insistant sur son état d’ébriété durant cette nuit-là. Mais sa défense avait été fragilisée par ses nombreux changements de version lors des interrogatoires précédant. Après avoir affirmé début janvier 2023 n’avoir jamais rencontré la plaignante, il avait justifié son mensonge en expliquant avoir voulu protéger son mariage, avant de finir par reconnaître une relation sexuelle, consentie selon lui, avec la plaignante.

Le parquet avait requis neuf ans de prison, les avocats de la plaignante en demandaient douze. Toutes les parties ont la possibilité de faire appel.