Pereira Da Costa en fouinasse, à la retombée d'un ballon mal dégagé par le gariden allemand, le tir est tendu, le parcage Sang et Or en hélicosexe au-dessus de Fribourg !

Terrible cette défense rennaise, mon dieu. Y'a absolument rien qui allait dans le déplacement des Bretons sur ce contre Milanais. Personne pour gêner le centre venu de la gauche, et personne sur Jovic plein axe qui n'a plus qu'à catapulter le ballon de la tête sous la barre.

Parce qu’il faut choisir et qu’on s’est dit que c’était peut-être l’équipe qui avait le plus de chance de se qualifier ce soir parmi les trois clubs français jouant à 18h45. Et ce malgré la défaite (1-2) au Portugal à l’aller ? Oui, on est des oufs gorgés d’espoirs et de bière.