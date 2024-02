« Je n’aime plus le PSG »… Comment les gamins vivent le départ de Mbappé

Ils ont grandi en pensant que ça pouvait être l’homme d’un seul club, à la manière d’un Francesco Totti. Ou d’un Marc Planus, chacun ses goûts. Arrivé en 2017 au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale cet été pour (normalement) rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves. Alors toute une génération de gamins, biberonnés aux exploits du Kid de Bondy avec le maillot rouge et bleu, va devoir aussi tourner une page.

Rendez-vous était pris mardi avec les petits du Sèvres Football Club, en stage pendant les vacances scolaires, au stade Jean-Wagner à Meudon (Hauts-de-Seine), pour un peu mieux apprécier le ressenti des gamins quelques jours après que Kylian Mbappé a annoncé à sa direction qu’il ne prolongerait pas son aventure au PSG. Alors, entre deux entraînements, et en pleine pause déjeuner, une vingtaine de titis a pris quelques minutes pour évoquer le départ du Kyks. Aucune larme n’a été versée pour les besoins du reportage.

« Il faut qu’il change d’air s’il veut gagner des titres »

Evidemment, la majorité des petits footballeurs ressentait de la tristesse de voir celui qu’ils ont, presque, toujours connu sous le maillot parisien, à l’image de Youma (8 ans) : « Je suis un peu triste pour l’équipe, qui va devenir un peu plus faible, même s’il y a d’autres joueurs qui sont aussi forts. Je comprends qu’il veuille partir du PSG, parce qu’on a le droit de partir, même si j’espérais qu’il reste toute sa carrière à Paris. C’était vraiment mon joueur préféré. »

La jeune footballeuse ne savait pas encore marcher quand Mbappé a rejoint la capitale. Alors, le voir partir comme ça aurait pu lui mettre une sacrée claque. Au contraire. « Je suis quand même un peu contente pour lui, parce que le Real Madrid c’était son grand projet », explique-t-elle. « En tant que Parisien, le départ de Mbappé ça fait mal, mais pour lui, c’est important qu’il parte, ajoute Nino (12 ans). Ça fait quand même sept ans qu’il est là et il faut qu’il change d’air s’il veut gagner des titres. Avoir de nouveaux coéquipiers, c’est bien pour lui. »

J'ai fait le deuil de Kyky depuis l'été dernier. En revanche, j'appréhende vraiment le moment où je vais l'annoncer aux gamins. Ils n'ont jamais connu le PSG sans Kyky. Ils vont prendre leur première grosse déception de supporters, à l'âge où tu t'identifies à un joueur vedette. — Pierre B. (@Pierre_B_y) February 15, 2024

Du haut de ses 6 ans, Gaspard a vécu l’annonce du départ de Mbappé comme une trahison. Alors, la sanction a été immédiate : « Vu que Mbappé va partir, le Paris Saint-Germain va perdre son meilleur joueur. C’est pour ça, avant je supportais le PSG parce qu’il y avait Mbappé. Maintenant qu’il va partir, je n’aime plus. Et je vais soutenir le club où il ira, et j’espère que c’est le Real Madrid, comme ça, il pourra essayer de gagner d’autres étoiles. »

Droit comme un « i », mains dans le dos et sourire aux lèvres, à l’image d’un joueur interrogé bord pelouse à la mi-temps d’un match de Ligue 1 après un triplé, Nino aurait bien aimé que Mbappé reste à Paris, mais il s’était fait une raison : « Ça fait trois ans qu’il dit qu’il part, et il ne partait pas. Je savais qu’à un moment il allait partir, donc je n’étais pas super touché quand il a dit au président qu’il partait cette semaine. » On avait imaginé certains petits pas encore au courant des derniers rebondissements du feuilleton Mbappé. Que nenni, ils savent tout sur tout et ont des avis bien tranchés.

« L’équipe sera plus homogène »

Le départ de Mbappé, « je trouve ça bien, parce que ça va équilibrer le championnat, pour que les autres équipes soient plus proches de Paris », estime, grand seigneur, Dayen (8 ans), supporteur du PSG devant l’éternel, qui regardera quand même les performances de Kyky dans son prochain club « si mon père veut bien ». Entre deux bouchées d’un sandwich fait maison, Mathias (12 ans) est à deux doigts de sortir la palette à Doudouce pour nous prouver que la fuite en avant de Kylian est une bonne chose pour le PSG.

« Je pense que l’équipe sera plus homogène et qu’il n’y aura plus une star qui dirige tout le club. Il a fait virer Messi et Neymar, pour moi, c’est de sa faute. Là, il a fait une équipe pour mieux communiquer, parce que je pense que Neymar ne parlait pas français. Paris ne sera peut-être pas plus fort sans Mbappé, mais les actions seront plus construites. » »

Et puis, il y a ceux qui ne sont pas supporteurs de Paris, les courageux, qui au moment de prendre la parole se font bien chambrer par leurs copains, à l’image d’Alexis (11 ans), qui pousse derrière le RC Lens. Et autant dire que le départ de Mbappé ne lui fait ni chaud ni froid : « On a déjà battu Paris avec Mbappé, donc bon. Pour lui, rester au PSG, ça ne changeait rien, fallait qu’il voie autre chose. Et puis ils ont encore de bons joueurs comme Dembélé, Kolo Muani… »

On s’approche enfin de Lenny (9 ans), meneur du groupe, la gouaille déjà bien aiguisée, qui l’assure : « Moi, je suis un grand supporteur du Real Madrid, Paris je n’ai jamais vraiment aimé. Je suis content qu’il vienne au Real, car on va avoir une bonne équipe. » Mais le verdict est cruel pour Mbappé, qui va se retrouver sur le banc, selon notre expert : « J’ai peur que le coach ne le fasse pas jouer, car il y a vraiment de bons attaquants. Vinicius et Rodrygo resteront titulaires, et Bellingham joue déjà un peu attaquant. On aura plus de meilleurs joueurs, donc on aura plus de Ligue des champions. » Des titres, mais pas de temps de jeu pour Mbappé. Un retour en prêt au PSG envisagé ?