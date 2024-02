Kylian Mbappé déterminé à protéger sa marque de fabrique

On craignait de s’ennuyer un brin dans les prochaines semaines, en songeant aux 177.875 articles tournant tous autour de la date officielle de l’annonce d’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et du salaire qui l’attend là-bas. Mais heureusement, le quotidien espagnol AS nous régale ce mardi en nous apprenant que le capitaine des Bleus aurait déposé le 8 février une demande auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) afin de renforcer la protection de son nom, de son image… et même de ses célébrations et citations les plus célèbres.

Elle est là l’info insolite du jour concernant « Kyky », qui ne laisse pas passer une occasion d’exploiter pleinement son succès sur le plan commercial. Cette demande a priori déposée par un cabinet d’avocats parisien s’est donc faite auprès de l’EUIPO, dont le siège se situe à Alicante (Espagne).

Autant vous dire que cette agence supervisée par la Commission européenne connaissait bien le phénomène, puisqu’il avait déjà pensé à faire enregistrer la protection de sept marques lui appartenant, dont son nom et prénom, ses initiales, sans oublier sa célébration de but spéciale, avec les bras croisés, représentée par un dessin.

« Moi, tu me parles pas d’âge »

Mais désormais, juste avant son grand saut au Real Madrid, Kylian Mbappé chercherait à réserver un autre dessin le représentant avec le pouce en l’air, et surtout donc l’utilisation de deux de ses citations les plus connues. Et oui, il s’agit évidemment de la punchline « Moi, tu me parles pas d’âge » et « Le football il a changé ». Voilà comment l’ancien attaquant monégasque souhaite verrouiller la possible exploitation de son image et de son nom sur le marché commercial de l’Union européenne, qui couvre 27 pays.

AS explique que le champion du monde 2018 pourrait se lancer dans un proche avenir dans les cosmétiques, la parfumerie, les bijoux, la bagagerie, les jouets, les vêtements, les chaussures, les jeux vidéo, le linge de maison, et même le dentifrice, les combinaisons de plongée et les décorations de Noël.

Et le football également ? Au taquet sur le sujet, AS nous fait carrément le palmarès des footballeurs ayant protégé le plus de marques liées à leur nom auprès de l’EUIPO. Cristiano Ronaldo était jusque-là le GOAT (six marques), devant Lionel Messi (quatre), Vinicius Jr, Sadio Mané et Memphis Depay (trois). Et en voilà un qui a déjà chamboulé la hiérarchie du football mondial, à 25 ans, même dans cette improbable catégorie.