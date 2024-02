Devant sa télé, depuis son canapé en sky, Florentino Perez déchire le contrat de Mbappé et décide de mettre tapis sur Haaland la saison prochaine.

L'ancien Lyonnais réussit un joli contrôle orienté à 30 mètres des buts pour se mettre face au jeu, une accélération, un grand pont sur Danilo et un exter du droit dans la lucarne opposée de Gigio, quel but !

Ca c''est du tacle autoritaire mon frère. Et à l'entrée de la surface en plus, sans faute, pour casser une occase de but rennaise, rien à dire. Forcément quand le bonhomme joue à son vrai poste, ça va tout de suite mieux, n'est-ce pas Lucho ?