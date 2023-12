PSG-FC Metz EN DIRECT : Paris compte bien assommer la Ligue 1 avant la trêve… Suivez le match avec nous dès 20h30…

07h30 : Salut tout le monde !

On se retrouve pour la dernière fois en 2023 du côté du Parc des Princes. On aurait pu rêver d’une plus belle affiche pour l’occasion, mais c’est le FC Metz de Laszlo Bölöni qui se présente. Il faut l’avouer, on a déjà vu plus paillettes compatible comme match de gala d’avant-Noël pour le PSG. Sereinement installés au sommet de la Ligue 1, avec cinq points d’avance sur l’OGC Nice, les joueurs de Luis Enrique ont une belle occase de boucler la phase aller avec une avance encore plus confortable, le Gym ayant un match a priori plus délicat à négocier dans le même temps contre le RC Lens.

Même s’il est privé ce mercredi (21 heures) de Fabian Ruiz, d’Arnau Tenas et surtout d’Ousmane Dembélé (tous blessés), on image mal le PSG être mis en difficulté face à des Lorrains restant sur trois revers de rang. On a quand même hâte de vous faire vivre tout ça, pour voir si des Asensio, Kolo Muani, Ramos voire d’autres profitent de l’occasion pour se mettre en évidence.

» Retrouvez-nous dès 20h30, avec un coup d’envoi programmé à 21 heures.