Un arrêt sur un penalty de Benjamin Bourigeaud durant le temps réglementaire, des tentatives de déstabilisation sur les Rennais pendant la séance… Lorsque la séance de tirs au but a commencé, dimanche entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille (1-1, 9-8 après t.a.b.), on pensait Pau Lopez, chaud comme la braise, prêt pour sortir une masterclass, comme disent les jeunes.

Mais rien de tout ça. Le gardien marseillais, tout comme son homologue rennais Gauthier Gallon, n’a arrêté aucune des neuf tentatives bretonnes, sans jamais plonger du bon côté (Lloris style). Et l’OM s’est incliné après que Samuel Gigot a envoyé son tir sur la barre transversale. Et, si l’ancien portier du Betis ou de la Roma n’a arrêté aucun tir, cela est dû… à la chance.

« A la fin, les tirs au but, c’est la loterie, a expliqué l’Espagnol dans des propos rapportés par La Provence. C’est la vie du gardien, parfois tu en arrêtes, parfois non. Il faut penser à ce qu’on a fait pendant quatre-vingt-dix minutes, voir ce que l’on peut l’améliorer. »