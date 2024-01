Au stade Vélodrome,

Qu’ils sont courageux ces quelques centaines de supporteurs de l’Olympique de Marseille à être restés siffler leurs joueurs après le triste match nul de leur équipe vendredi soir contre Strasbourg (1-1). Dans un froid glacial et devant la désolation du niveau de jeu, la plupart avaient déjà déserté le Vélodrome au moment du coup de sifflet, quelques secondes après l’égalisation strasbourgeoise. Mais une poignée est restée pour huer les hommes de Gennaro Gattuso, même du côté des Dodgers, pourtant les seuls supporteurs autorisés dans le virage nord. Et c’est bien mérité.

Comme trop souvent depuis l’arrivée de l’entraîneur italien à la tête de l’OM, les Marseillais ont complètement déjoué après avoir marqué. Pire cette fois, ça a duré la quasi-totalité du match puisque Gigot a eu la mauvaise idée d’ouvrir le score de la tête beaucoup trop tôt (3e). L’embrassade toute en virilité de Gattuso avec son défenseur laissait présager d’autre chose, mais l’OM s’est encore arrêté de jouer.

« Ce n’est pas la première fois que ça arrive »

Et c’est au moment où monsieur Bollengier prolongeait notre supplice de six minutes de temps additionnel, que l’entrant Sebas (92e) a concrétisé ce que tout le monde prédisait. Pour laisser les Marseillais complètement groggy, avant de les voir se faire gronder.

« Ouais c’est très frustrant. Lorsqu’on gagne 1-0 et qu’on prend un but à domicile dans les dernières minutes, on a la rage. On sait que dans ce genre de match si vous mettez pas le deuxième après c’est compliqué. Malgré ça on se doit de rien lâcher jusqu’au bout, on ne doit pas encaisser ce genre de but surtout que ce n’est pas la première fois que ça arrive cette saison, ça se répète un peu », a pesté Samuel Gigot, au point de s’énerver contre un micro un peu trop près.

A voir sa tête des mauvais jours, et à entendre sa voix éraillée, ce match nul résonne presque comme une défaite pour Gennaro Gattuso qui, après avoir fustigé la prestation de son équipe contre Montpellier (1-1) avant la trêve, a cette fois pris sa part de responsabilité :

« C’est de ma faute, on n’a pas été assez bon. C’est quelque chose qui s’est déjà produit, je le sais et ça m’énerve. C’est ma responsabilité, en deuxième mi-temps on a trop défendu et on l’a payé à la 92e minute. C’est quelque chose que je n’ai pas encore réussi à changer, il faut qu’on progresse sur ce point ».

La CAN et le mercato pèsent

L’entraîneur italien n’est pas aidé par la CAN et l’absence de sept joueurs de son effectif partis en sélection, à commencer par celle d’Amine Harit. L’OM manque clairement de créativité et l’attaque s’en fait cruellement ressentir. « C’est facile de dire qu’il manque des joueurs mais je ne suis pas comme ça. C’est vrai qu’il y a beaucoup d’absents, qui auraient pu nous donner quelque chose qualitativement, mais je ne me cache pas derrière ça », a préféré balayer Gattuso. La nouvelle blessure de Geoffrey Kondogbia, déjà juste pour commencer le match après un coup reçu à l’entraînement, pourrait rapidement le faire changer d’avis tant l’effectif marseillais est dépeuplé.

Et quand ce n’est pas la CAN, c’est le mercato puisque l’entraîneur marseillais a admis avoir laissé Renan Lodi sur le banc pour le préserver. « On n’a pas voulu prendre le risque qu’il se blesse ou qu’il ne soit pas à 100 % », a-t-il expliqué, tout en confirmant que des discussions pour un départ du brésilien étaient en cours.

Beaucoup de fritures sur la ligne dont l’OM aurait bien aimé se passer, à l’image de ce nouveau match nul. « J’espère qu’on va vite apprendre si on veut rester en haut parce qu’on gaspille des points », a d’ailleurs prévenu Gigot. L’OM va affronter Rennes en Coupe de France le week-end prochain avant d’enchaîner avec Monaco, deux matchs déjà décisifs pour la fin de saison, alors que janvier ne sera pas encore terminé.