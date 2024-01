OM – Strasbourg EN DIRECT: Les Marseillais commencent à gérer plutôt qu'à avancer… Suivez le match avec nous…

10h00 : Salut les petits potes et bienvenue sur 20 Minutes pour le retour de notre bonne vieille Ligue 1 après cette trêve hivernale !

On repart sur les chapeaux de roues avec l’Olympique de Marseille qui reçoit le RC Strasbourg pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 et surtout le début des matchs retour. La période est loin d’être simple pour Gennaro Gattuso avec pas moins de sept joueurs manquant à l’appel, partit disputer la CAN avec leur sélection. L’entraîneur à prévenu en conférence de presse, l’objectif est de ne pas « perdre » de joueurs supplémentaires. Mais aussi de poursuivre la remontée entamée en décembre dernier qui a permis à l’OM de revenir à six points du podium. Mais en face, Strasbourg débarque en pleine confiance avec trois victoires d’affilée en Ligue 1. Les Marseillais sont prévenus.

» On se retrouve aux alentours de 20h45 pour découvrir les compos et suivre ce match ensemble !