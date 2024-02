Le Bayern en crise, avec Tuchel menacé et Upamecano en plein cauchemar

En ayant choisi de rejoindre le Bayern Munich l’été dernier, Harry Kane pensait sans doute vite enrichir son palmarès jusque-là équivalent à celui de Dimitri Payet (et au nôtre). Mais le destin de chat noir de l’ancien attaquant de Tottenham le pourchasse de manière assez folle, puisque six mois après avoir perdu une Supercoupe d’Allemagne a priori anecdotique (0-3 contre le RB Leipzig), le club bavarois se dirige vers une saison blanche historique. « Au Bayern, on mesure une saison en regardant les trophées remportés, a indiqué le milieu Leon Goretzka dimanche à la télévision allemande. Là, nous avons été éliminés de la Coupe [par un club de D3] et le titre de champion s’est encore éloigné de trois points. C’est vraiment très mauvais. »

Car oui, le Bayern est officiellement en crise après une semaine désastreuse, avec trois revers enchaînés. Avec cette nouvelle défaite à Bochum (3-2) dimanche, il s’agit tout simplement de la pire série en cours pour le Bayern depuis 2015. Encore plus que la claque chez l’invincible Bayer Leverkusen (3-0) et l’autre revers de la semaine sur la pelouse de la Lazio Rome, en 8e de finale aller de Ligue des champions (1-0), on est face à un écroulement inattendu pour les hommes de Thomas Tuchel.

Upamecano coupable de deux penaltys et de deux expulsions en quatre jours

Largué à huit points du Bayern Leverkusen, le Bayern (2e) pourrait donc laisser échapper le sacre en Bundesliga pour la première fois… depuis 2012 et le Borussia Dortmund de l’ère Jürgen Klopp. Une dynamique de nature à mettre pour de bon Thomas Tuchel sur un siège éjectable, d’autant que le calendrier n’est pas cadeau pour lui, avec la réception du RB Leipzig (5e), samedi (18h30) à l’Allianz Arena. S’il y a un joueur qui incarne la semaine cauchemardesque du géant bavarois, c’est bien Dayot Upamecano. Coupable d’un affreux combo penalty concédé-carton rouge, mercredi à Rome (1-0), le défenseur central des Bleus a remis ça dimanche (3-1, 85e)... alors qu’il n’était entré en jeu qu’après 28 minutes.

Pour ponctuer la galère munichoise, des tensions auraient éclaté dimanche juste après le match, puisque Joshua Kimmich et l’entraîneur adjoint de Thomas Tuchel, Zsolt Löw, auraient failli en venir aux mains selon Sport Bild, sans l’intervention du capitaine Manuel Neuer. De même, toujours selon Sport Bild, des tauliers supposés comme Thomas Müller, Leon Goretzka, Matthijs de Ligt, et donc Joshua Kimmich sont en froid avec le staff en place. Thomas Tuchel a depuis cherché à minimiser l’épisode Kimmich-Löw : « C’est un vestiaire de football, il y a de l’émotion. Ça ne veut rien dire, il s’agit d’un incident normal après une défaite ». FC Hollywood is back.