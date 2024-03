Exit TF1 ! M6 obtient les droits des Coupes du monde 2026 et 2030

Une page d’histoire du sport à la télévision se tourne. TF1 ne diffusera pas de matchs des deux prochains Mondiaux de football. Une première depuis sa création en 1975. En tout cas, en l’état actuel des choses. « Nous avons obtenu les droits de la Coupe du monde 2026 et comme on ne voulait pas s’arrêter là, on a également obtenu les droits de la Coupe du monde 2030 », a déclaré ce jeudi sur RTL Nicolas de Tavernost.

Le président du directoire de M6, qui a annoncé le mois dernier, qu’il allait passer la main, a choisi une radio qui fait partie de son groupe pour officialiser une information qui avait déjà filtré ces derniers jours.

Mystère sur une éventuelle revente de matchs à TF1

« Ces deux Coupes du monde seront diffusées en accès gratuit sur M6 et en complément sur la plateforme M6 +. On verra 54 des meilleures affiches sur l’ensemble des compétitions qui comportent chacune 102 matchs », a précisé de Tavernost. Sa chaîne n’a pour l’heure retransmis qu’à une seule reprise des matchs d’un Mondial, en 2006 en Allemagne.

De Tavernost n’a pas voulu dire s’il comptait revendre une partie des rencontres à TF1, alors que le Mondial 2026, coorganisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, sera le premier à 48 équipes (contre 32 auparavant), d’où une inflation de rencontres. La Coupe du monde 2030 se déroulera en Espagne, au Maroc et au Portugal, avec également trois matchs en Argentine, en Uruguay et au Paraguay.

« Notre concurrent n’a pas souhaité poursuivre le partage, c’est la raison pour laquelle nous avons pris nos responsabilités et sommes allés pour avoir pour la première fois l’intégralité, l’exclusivité des matchs en clair », a commenté le patron de M6 qui, sans surprise, n’a pas voulu dévoiler le coquet montant déboursé.

Tout juste a-t-il indiqué que la somme de 175 millions d’euros évoquée par certains médias était « totalement fausse ». « Nous sommes plutôt au-dessous de ce qui se pratiquait jusqu’à présent sur le marché », a-t-il affirmé.

L’Euro 2024 partagé entre TF1 et M6

Pour la dernière édition, en 2022, TF1 avait déboursé un montant estimé autour de 70 millions d’euros (son offre totale couplée à celle de BeIN Sports pour les droits payants était estimée à 130 millions d’euros).

Jusqu’à présent, M6 était surtout « spécialisée » dans la diffusion de l’Euro, depuis 2008. Elle se partagera d’ailleurs la prochaine édition, organisée du 14 juin au 14 juillet en Allemagne, avec TF1.