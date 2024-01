Les 8es de finale de la Coupe d'Afrique des nations se terminent ce mardi, avec un sympathique Mali - Burkina Faso à 18 heures, suivi d’un alléchant Maroc - Afrique du Sud à 21 heures. Mais avant de s’intéresser à ces affiches, 20 Minutes vous fait monter dans sa DeLorean. Comme on l’a achetée d’occasion, on ne vous propose qu’un tout petit voyage temporel de quelques heures.

Le match du jour : Sénégal - Côte d’Ivoire (1-1, 4-5 aux tab)

« What else ? », comme diraient George Clooney, Jean Dujardin et Camille Cottin, pour vanter les mérites d’un café dont le pays hôte de la CAN est d’ailleurs un important producteur. Entre une qualification quasi miraculeuse pour les 8es de finale, l’incroyable feuilleton autour de la non-venue d’Hervé Renard sur un banc déserté par Jean-Louis Gasset et le pedigree de l’adversaire, champion d’Afrique en titre, tout semblait réuni pour un naufrage des Eléphants en mondiovision, ce lundi soir.

La nuit va être longue à Korhogo, Côte d'Ivoire miraculée, délivrée, qualifiée #Can2023 #AFCON2024 #SENCIV pic.twitter.com/wvB7U0WKDh — Thomas-Sean de Saint Leger (@ThomasdeStLeger) January 29, 2024





Le but rapide de Habib Diallo (4e) accentuait encore la tendance. Mais les hommes d’Emerse Faé, l’ancien adjoint de Gasset propulsé numéro 1 en pleine compétition, ont la peau dure. Et l’ancien de l’AC Milan et du Barça Franck Kessié s’est glissé dans le costume du héros national. Entré à la 73e minute, le milieu d’Al-Ahli (Arabie saoudite) a d’abord égalisé sur penalty (86e), avant de réussir le tir au but victorieux, alors que le Sénégalais Moussa Niakhaté avait raté le sien. La fête pouvait commencer dans les rues de Yamoussoukro et du pays tout entier.

Le coup de gueule de jour : Krépin Diatta lance son « J’accuse »

Souvent discret quand il évolue sous les couleurs de Monaco, l’ailier droit sénégalais s’est lâché en zone mixte, après la défaite de son équipe. S’adressant à du personnel du service médias de la Confédération africaine de football (CAF), Diatta a fait part de son courroux : « Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre coupe d’Afrique. » La raison de sa colère : un penalty non sifflé pour une faute camerounaise sur Ismaïla Sarr (55e), alors que les Lions de la Teranga menaient 1-0.

L'arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho n’a pas consulté la vidéo sur cette action, alors qu’il l’a fait pour valider le penalty de l’égalisation des Eléphants, après qu’Édouard Mendy a fauché Nicolas Pépé. « Tu vas voir le VAR pour leur donner un penalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface, et tu ne veux pas aller regarder le VAR ? Je suis désolé mais là c’est abusé. Je suis vraiment désolé mais là ils ont tué notre compétition », a lancé Diatta. Le Monégasque oublie un peu vite que la semelle de Sadio Mané sur l’Ivoirien Ibrahim Sangaré aurait pu lui valoir un carton rouge plutôt qu’un jaune dès la 9e minute.

La malédiction du sortant continue : depuis la performance de l’Egypte (triplé en 2006, 2008 et 2010), aucun champion d’Afrique en titre n’a réussi le doublé.

L’homme du jour : Ryan Mendes (Cap-Vert)

Oui, le choix logique aurait été d’opter pour Kessié ou Faé, mais on voulait sortir de l’oubli l’autre huitième de finale de lundi, qui s’est déroulé en fin d’après-midi à Abidjan. On ne dira pas que l’on a vu du grand Mendes, mais le capitaine du Cap-Vert a assuré l’essentiel, en propulsant les Requins Bleus vers leur deuxième quart de finale de CAN, onze ans après le premier.

L’ancien Havrais et Lillois de 34 ans, aujourd’hui au Fatih Karagümrük (D1 turque), a marqué le seul but du match contre la Mauritanie, sur penalty, juste à temps pour s’éviter les prolongations (88e). Les Mourabitounes ont bien résisté face à la bande à Steven Moreira et Logan Costa, mais ils ont donc fini par céder, après une faute de leur gardien Babacar Niasse (Guingamp) qui a fauché Gilson Benchimol après une remise hasardeuse de l’un de ses défenseurs.