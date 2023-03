On s’est tous rêvés au volant de l’Aston Martin de James Bond, de la Jeep de John Hammond, sur les plaines de Jurassic Park, ou de la Ford Anglia volante d’Harry Potter. Ces voitures emblématiques ont marqué l’histoire de la pop culture. A l’occasion du TGS Montpellier (Hérault), qui propose, ce week-end, d’approcher quelques-unes de ces automobiles de renom, on vous a demandé de nous dire celles qui vous ont le plus marqué. Trois bolides sont arrivés en tête des suffrages des lecteurs de 20 Minutes. Mais on n’a pas pu s’empêcher, aussi, d’évoquer quelques pépites supplémentaires…

La DeLorean de Retour vers le futur

La DeLorean, qui semble avoir traversé les générations, est celle qui revient le plus, dans vos témoignages. Cette voiture de sport n’a pas connu un franc succès, lorsque les premiers modèles sont sortis des usines, au début des années 1980. Sa commercialisation en demi-teinte a même contribué à faire vaciller la DeLorean Motor Company, le constructeur américain qui avait eu la drôle d’idée de sortir une voiture avec des portières papillons. Mais, en 1985, Retour vers le futur lui offrira une renommée internationale inespérée. « C’était la première fois que je voyais des portes s’ouvrir par le dessus, et j’ai trouvé ça tellement classe ! », sourit un internaute.

Bruno, lui aussi, est tombé « fou amoureux de cette voiture » quand il a découvert le film, quand il y avait 10 ans. « Avec des amis, nous avons eu l’occasion d’en faire venir une pour notre anniversaire, en octobre 2015. Et pour fêter en même temps l’arrivée de Marty et Doc dans "le futur". J’économise depuis pour pouvoir m’en offrir une un jour, pas forcément un modèle converti, comme dans le film, juste une vraie, d’origine. » Témoin de sa passion pour cette machine à remonter le temps, il a tatoué, sur son avant-bras, le célèbre convecteur temporel du film de Robert Zemeckis. « La Delorean m’accompagne chaque jour de ma vie ! », confie-t-il. Un autre internaute place, lui aussi, sans la moindre hésitation, la voiture d’Emmett Brown, en tête de ses voitures préférées. Même si, en vrai, précise-t-il, la DeLorean, « c’est un veau sur la route », se marre-t-il.

Kitt de K 2000

La voiture parlante de David Hasselhoff dans K 2000, une Pontiac Trans-Am, a, elle aussi, marqué les mémoires des téléspectateurs. Il faut dire qu’elle est quand même folle, cette bagnole. En plus de causer à son conducteur, elle roule très, très vite, elle résiste à la plupart des armes, elle peut sauter au-dessus de précipices et éjecter ses occupants. Ah oui, Kitt est aussi équipée d’un lance-flammes, d’un grappin et d’un machin qui répand de l’huile sur la route. Pratique pour semer les méchants. C’est pas ma Clio qui ferait ça. « Aussi performante que ChatGPT avec 40 ans d’avance ! », se marre Frédérick.





Edward Mulhare, David Hasselhoff et Patricia McPherson, et... Kitt, héros de K2000. - WEBER/SIPA

« Qui ne rêve pas de pouvoir avoir une vraie discussion avec sa voiture ? Ça ne vous est jamais arrivé d’engueuler votre GPS ? », s’interroge Roz. Une voiture qui va « se garer seule et revient seule ! », ce serait incroyable, poursuit-il. « Fini de tourner en rond ! »

La voiture de David Hasselhoff était « grave en avance sur son temps, c’était une voiture autonome et parlante… Que l’on commence à voir circuler sur nos routes, sourit Stéphane, un grand fan de K 2000. Elle était plus qu’une assistante personnelle pour le héros, Kitt était presque son amie. On avait de l’empathie pour ce véhicule. Même si elle était armée à outrance ». Stéphane se souvient « avoir eu la chance dans un supermarché de rencontrer la voiture mythique et le célèbre acteur, avec qui j’avais fait une photo, quand j’avais 10 ou 11 ans. Je m’en souviens comme si c’était hier ! »

La Ferrari de Magnum

C’est vrai qu’il avait un sacré look, Tom Selleck, moustache, lunettes fumées et chemise à fleurs, accoudé à la portière de sa Ferrari 308 GTS. Son bolide, d’un rouge éclatant, a permis à cet ancien de l’US Navy de résoudre plus d’une énigme, dans Magnum, la série culte des années 1980. Et forcément, cette voiture de luxe a marqué les téléspectateurs. « La voiture à moustache ! », se souvient Hervé, qui a un faible pour ce bolide. « Père Noël, je veux une Ferrari 308 GTS, comme celle de Thomas Sullivan, alias Magnum ! », s’exclame Julien, lui aussi très fan de la voiture de Tom Selleck. « Elle est vraiment trop belle, et surtout très cool ! » Et ça, on le sent « dès le générique de la série, avec, notamment, ce célèbre dérapage sur les graviers, se souvient-il. Elle est même mieux que celle de Crockett dans Deux flics à Miami, car Magnum, il avait la classe, lui. La vraie. »





Tom Selleck, star de Magnum, et la célèbre Ferrari rouge. - REX FEATURES/SIPA

Et les autres ?

Si la DeLorean, Kitt et la Ferrari de Magnum ont recueilli les suffrages les plus importants, certains lecteurs ont d’autres souvenirs de titines. L’Aston Martin de James Bond et la Batmobile, bien sûr, mais aussi la Ford Gran Torino de Starsky et Hutch, la Dodge Charger orange de Shérif, fais-moi peur, la Peugeot 403 de Columbo, la Ford Mustang de Steve McQueen dans Bullitt, le van GMC Vandura d’Agence tous risques (et la Corvette Chevrolet de Futé !) ou la Lotus Elan d’Emma Peel dans Chapeau melon et Bottes de cuir.









Nicolas, fan de Jurassic Park, craque, lui, pour la Ford Explorer, un véhicule star de la saga, puisque c’est elle qui conduit les héros, « lorsque le T-Rex débarque pour la première fois », confie-t-il. Alex préfère la Ford Falcon de Mad Max. « La voiture est un personnage à part entière des films, confie-t-il. Elle est, pour le héros, un instrument de vengeance, et devient un prolongement du personnage évoluant en même temps que lui. Sans "l’Interceptor", le personnage perdrait de son charisme, et de sa légende. » Loïse a la même impression pour l’Ectomobile, le corbillard recyclé en voiture d’intervention dans SOS Fantômes. C’est « un personnage à part entière des films, confie-t-elle. Sa sirène inimitable, ses gadgets fabuleux, et son logo extraordinaire ! »





Louis De Funes et Bourvil, dans l'une des scènes les plus célèbres du cinéma français (Le Corniaud). - NANA PRODUCTIONS/SIPA

Si la culture américaine domine largement les témoignages que 20 Minutes a reçu, quelques lecteurs ont des souvenirs émus de bagnoles dans des films français. Hervé a une affection toute particulière pour « la deudeuche », la 2CV conduite par Sœur Clotilde dans Le Gendarme à Saint-Tropez. « Ou dans Le Corniaud ! », par Bourvil, un an plus tôt, avant qu’elle ne soit déchiquetée par la Rolls-Royce de Louis de Funès.

D’autres citent la Citroën DS volante de Fantômas ou celle (qui ne vole pas) d’Hibernatus. Enfin, la voiture la plus récente évoquée par les lecteurs de 20 Minutes n’est autre que la Peugeot 406 de Taxi. « Une voiture à l’allure sportive tout en restant élégante », confie Hervé. Avec Daniel et Emilien, les héros, ce taco « fait partie des premiers rôles ».

Le TGS Montpellier, un festival consacré aux mangas, aux jeux vidéo, à la culture japonaise, au cinéma et à la pop culture en général, a lieu samedi et dimanche au Parc Expo, à Montpellier. Tout le programme et les tarifs sont ici.