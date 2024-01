Sénégal-Côte d’Ivoire EN DIRECT : Les Elephants tentent de réagir, mais sans conviction… Mané proche de l'expulsion... Suivez le match avec nous…

9h00 : Amis et amies du foot, bonjour !!!

Elle est là, l'affiche de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations : Sénégal-Côte d'Ivoire. Mais on n'attendait pas à voir ce choc à ce stade là de la compétition. Si les Lions de la Terenga ont assumé leur statut, ça a été beaucoup plus compliqué pour les Elephants, qui se sont qualifiés ric-rac et ont même vu leur sélectionneur, Jean-Louis Gasset, être démissionné (oui, on va le dire comme ça) après la déroute face à la Guinée Equatoriale (0-4). L'ancien milieu nantais Emerse Faé a pris la relève, même si les dirigeants ivoiriens ont souhaité obtenir le prêt d'Hervé Renard. En vain. Alors, les Ivoiriens pourront-ils créer la surprise à domicile ?

>> Suivez la rencontre avec nous dès 20h45.