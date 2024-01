Entre performances en demi-teinte et embrouillamini autour d’un retour tardif de la Réunion à cause du cyclone Belal, l’aventure de Karim Benzema à Al-Ittihad sent déjà la fin. Selon L’Equipe, le Ballon d’Or 2022 pourrait quitter le club basé à Djeddah, mais pas l’Arabie saoudite, à la différence d’un Jordan Henderson, qui a déjà déserté Al-Ettifaq pour rejoindre l’Ajax Amsterdam.

L’avant-centre français est d’un tout autre calibre que le milieu anglais, et son départ précipité du pays résonnerait comme un camouflet pour les dirigeants saoudiens qui ont fait venir des stars à prix d’or ces derniers mois. Si Al-Ittihad donne son accord, Benzema devrait rejoindre un club de Riyad (et accessoirement garder son salaire colossal).

Des clubs anglais intéressés

Le nom de ce potentiel employeur n’est pas connu, mais la capitale abrite notamment Al-Hilal et Al-Nassr (où évolue Cristiano Ronaldo), respectivement leader et deuxième de la Saudi Pro League. Al-Ittihad n’est que 7e d’une compétition que l’actuelle équipe de l’ex-Madrilène reprendra par un match en retard le 7 février contre Al-Ta’ee, soit huit jours avant la fin officielle de la trêve.

D’ici là, l’ex-Madrilène, pour lequel Manchester United et Chelsea seraient venus aux nouvelles, devrait être fixé, et tenter de lancer pour de bon une aventure saoudienne pas très bien engagée.