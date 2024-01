Les propos d’Eric Zemmour remontent au 19 octobre 2023, dans l’émission Télématin sur France 2. Le président de Reconquête ! estimait, alors, que Karim Benzema était en équipe de France « par accident », avec comme motivation « l’argent et les résultats sportifs. L’ancien chroniqueur de l’émission On n’est pas couché avait également fait un lien entre l’ancien joueur du Real Madrid et les assassins des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard.

« Moi ce que je sais, c’est que c’est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty, avait indiqué Zemmour. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine et qu’elle s’impose à eux. » Face à ces accusations, Benzema et son avocat ont porté plainte vendredi au tribunal judiciaire de Paris, ont annoncé RMC Sports et RTL.

Selon RTL, qui a pu consulter la plainte, quatre passages diffamatoires sont dénoncés dans la plainte posée par le joueur formé à Lyon, qui a porté le maillot de l’équipe de France à 97 reprises. Si cette plainte est jugée recevable, Eric Zemmour encourt un an de prison et 45.000 euros d’amende. Mardi, KB9 avait déjà porté plainte pour diffamation contre le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui affirmait que l’attaquant avait des liens avec les Frères musulmans.