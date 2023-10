Après l’attaque, la contre-attaque. L’avocat de Karim Benzema a annoncé ce jeudi matin sur RMC qu’il allait porter plainte contre Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur avait accusé Karim Benzema d’être « en lien notoire avec les Frères musulmans », lundi soir sur CNews.

« Je réfléchis à cette loi sur les fausses informations, a indiqué Me Hugues Viguier, le conseil du footballeur, dans l’émission ''Apolline Matin''. C’est une fausse information et on ne fait pas ça à la légère quand on est ministre de l’Intérieur. » « Sur le terrain de la diffamation, c’est une difficulté », a-t-il observé. La plainte sera déposée « peut-être pour injure publique ». « C’est différent de la diffamation, c’est dit de manière dépréciative », a expliqué Me Viguier.

Ce dernier avait déjà publié un communiqué mercredi pour s’insurger contre les accusations de Gérald Darmanin, qui faisait suite à la publication sur X (ex-Twitter) de l’ancien avant-centre des Bleus, adressant « toutes (ses) prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes, ni enfants ».

« Une instrumentalisation intolérable de Karim Benzema »

« Ceci est faux ! Karim Benzema n’a jamais eu la moindre relation avec cette organisation », avait réagi Me Viguier, avant de revenir sur le post de son client. « C’est, je veux le croire, la compassion naturelle en face de ce que beaucoup qualifient aujourd’hui de crimes de guerre qui se commettent à Gaza, mais qui n’enlève rien à l’horreur des actes terroristes du 7 octobre, qui ne se discute pas. » « Nous assistons une fois de plus à une instrumentalisation intolérable de Karim Benzema et de la "figure symbolique" qu’on se plaît à lui attribuer », avait-il aussi déploré.